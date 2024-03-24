«Владелец турнира слишком скуп, чтобы сделать что-то хорошее для игроков». Каспер Рууд раскритиковал организаторов «Мастерса» в Майами

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд раскритиковал организацию и условия для игроков на «Мастерсе» в Майами.

Свое недовольство норвежец высказал судье на вышке во время поединка против француза Люки ван Аша, который он в итоге выиграл.

— В трейлере нет полотенец, нет холодной воды и только пластиковый стул для переодевания. Для меня это просто насмешка. И вы знаете почему? Потому что владелец турнира слишком скуп, чтобы сделать что-то хорошее для игроков. Игроки приезжают сюда каждый год, чтобы играть, устраивать шоу. Мы выступаем на глазах у десятков тысяч людей. А тут с нами так обращаются.

Ты идешь в трейлер переодеться и там нет ничего, только пластиковый стул. Может, они там положат полотенца, может, нальют холодную воду для удобства игроков. И это не ваша вина. Я просто говорю, насколько это плохо.

— Я дам им знать. Я не знал об этом.

— Я знаю, что вы не знали. Но теперь я говорю вам, что вы должны сообщить об этом в ATP или тому, кто за это отвечает. Андреа, Массимо, кто угодно. Потому что когда игроки жалуются, ничего не происходит.

— После матча я обязательно сообщу, хорошо?

— Пожалуйста. Спасибо.

Отметим, что согласно официальной информации собственником турнира в Майами с 1999 года является компания IMG, которая ведет дела большинства топ-игроков из мира спорта и шоу-бизнеса.

Призовой фонд «Мастерса» в Майами составляет почти 10,5 млн. долларов. Победитель турнира получит чек на 1,1 млн. долларов.

btu.org.ua