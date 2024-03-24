Он стал легендой Динамо и уехал в Барселону

Максим Розенко – о Василии Раце, который играл, а затем работал в тренерском штабе и Динамо, и Ференцвароша.

Ярких эпизодов в карьере самобытного полузащитника киевского Динамо и сборной СССР Василия Раца было предостаточно. Под руководством Валерия Лобановского он выигрывал Кубок обладателей Кубков, серебряные медали Евро-1988 и по четыре раза Кубок и чемпионат СССР. В числе первой волны советских футболистов уехал в Западную Европу, где выступал за испанский Эспаньол. А дальше пережил настоящую трагедию – загадочная болезнь парализовала игрока. Казалось, речь о возвращении в футбол уже не шла. Но единственный в 80-х этнический венгр в составе сборной СССР сумел не только справиться с болезнью, но и уехать на свою историческую родину, где подписал контракт с самым титулованным клубом страны Ференцварошем. Завершив карьеру, Василий осел в Будапеште, где с головой погрузился в бизнес, основав свою фирму «Рац и сыновья». Через полтора десятилетия Рац перевернул еще одну страницу своей жизни, несколько месяцев. отработал в тренерском штабе Динамо, а спустя 4 года и Оболони. И пусть тренерский этап карьеры у Василия Карловича длился недолго, он о нем ничуть не жалеет.

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Отказ Бескову

Рац начинал свою карьеру в дубле Карпат, но уже в 1981 году мог оказаться в Москве.

Когда выступал за винницкую Ниву после одной из домашних игр, меня кто-то попросил выйти из раздевалки на улицу, — вспоминал Василий Карлович в разговоре с автором этих строк. – В машине сидел Александр Петрашевский, который сразу пригласил в московское Динамо. Сказал, что это большой клуб, из которого мне будет легче попасть в сборную СССР. Но продолжения разговора не получилось – к машине быстро подошел тренер Нивы Иван Терлецкий. Одним махом вытащил меня из авто и набросился на Петрашевского: «Оставь парня в покое!». Покричали друг на друга, после чего Петрашевский уехал. А Иван Иванович, отдышавшись, махнул рукой в ​​мою сторону: «Не волнуйся, у тебя будет еще возможность попасть в более интересную команду».

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Буквально через несколько дней после приезда Петрашевского Иван Терлецкий вызвал Раца в свой кабинет.

Там меня ждал многолетний селекционер киевского Динамо Анатолий Сучков. Спросил, как смотрю на перспективу играть в Динамо. Почему-то ответил: «Не знаю». Сучков после этого со стула вскочил и взорвался: «Как не знаешь, тебя же киевское Динамо приглашает!?» Я спокойно парировал: «Пусть решает Иван Иванович – ему полностью доверяю». Терлецкий тут же дал добро. Я тоже согласился. Единственное, о чем договорился с тренером, чтобы взял меня обратно в Ниву, если в Динамо не уйдет. На тот момент у меня были предложения от Пахтакора и запорожского Металлурга. Но Терлецкий к тому времени уже договорился о моем переезде в Киев – у него были хорошие отношения с Валерием Лобановским. Потому другого пути у меня не было. Иван Иванович сам увез меня в столицу Украины. Видимо, боялся, чтобы меня никто не перехватил в пути. На вокзале нас ждал динамовский автобус – Терлецкий передал меня Михаилу Фоменко, который тогда тренировал дубль киевлян, так сказать, лично в руки.

Через год Рац получил предложение от московского Спартака.

Сезон-1982 для меня получился неудачным, в основной состав Динамо не проходил, – признается Василий. – Мы играли последнюю игру чемпионата СССР со Спартаком. Бесков позвонил мне в гостиницу. Сказал, что желает встретиться. Подъедет к гостинице и будет ждать в машине. Я вышел, сел в его мерседес. Константин Иванович начал рассказывать, что внимательно следит за моими выступлениями. По его мнению, мой стиль игры органично вписывается в «спартаковский». «Мы здесь играем в яркий футбол и получаем удовольствие от игры, а в Киеве только бегать нужно» – такие аргументы приводил Бесков. И предложил переходить к нему. Даже протянул какую-то бумагу, чтобы написал заявление. Я ответил, что с Динамо намерен уйти, потому что хочу играть. Но заявление подписывать не стал. Сказал, что мне еще предстоит переговорить с Лобановским. Однако после разговора с Валерием Васильевичем решил остаться в Киеве. Он уже знал о моих контактах с Бесковым. Когда я выложил свои сомнения, как отрубил: «Мне только что позвонили, Спартак взял несколько новых игроков. В Москве тебе все придется заново доказывать. А тут ты уже свой – я на тебя рассчитываю. А квартиру в Киеве получишь сразу после сборов». Убедил. Квартиру мне действительно вскоре предоставили. А перед Бесковым пришлось извиняться.

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Барселона

В стартовом матче Евро-1988 гол Василия помог сборной СССР победить Голландию. А через год украинец с венгерскими корнями оказался в Испании.

В один прекрасный день Лобановский вызвал меня в свой кабинет. – вспоминал Рац. – Сказал, что есть возможность переехать в Шотландию или Испанию. У Глазго Рейнджерс, тогда тренировавшего Грэм Сунесс, сломался левый полузащитник, они готовы сейчас подписывать с тобой трехлетний контракт. В Эспаньоле готовы подписать соглашение на три месяца до конца первенства. И, если все будет хорошо, предложат новое, более продолжительное соглашение, летом. Опыта в таких делах у меня не было. Не с кем было посоветоваться. Решил с Рейнжерсом ничего не подписывать. Подумал, что торопиться не стоит. На носу был чемпионат мира, хорошее выступление в котором могло значительно поднять статус игрока, что позволило бы подписать более интересный личный контракт. У меня в то время жена была беременна, решили, что нам больше подходит теплый климат Барселоны. Надеялся, что Эспаньол сможет остаться в элитном дивизионе, и мне удастся подписать с клубом серьезный и долгосрочный контракт. Лобановский накануне чемпионата мира не очень-то хотел отпускать меня в команду, которая находилась в хвосте турнирной таблицы чемпионата Испании. Но вынужден был пойти на этот шаг.

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В предыдущем сезоне Эспаньол вышел в финал Кубка УЕФА. Дома испанцы победили леверкузенский Байер 3:0, но в Леверкузене немцы выиграли с идентичным счетом, а в серии пенальти отпраздновали победу 3:2. Как же получилось, что финалист Кубка УЕФА-1988 в своем следующем сезоне вылетел из примера?

В Барселону приехал Хавьер Клементе, который начал создавать новую команду, — вспоминает Рац. – В чемпионате Эспаньол стартовал неудачно и найти свою игру по ходу сезона так и не сумел. Мы проиграли в переходных играх. Моя игра испанцев устраивала. Мне предложили новый контракт на 150 тысяч долларов в год, мерседес и квартиру. Но Лобановский еще перед отъездом говорил, что через три месяца я в любом случае должен вернуться в Киев. «Если не вернешься, спорткомитет тебя «зарубит», как минимум, в год» — пригрозил Васильевич. Честно говоря, когда погрузился в испанский клубный футбол, увидел уровень жизни в этой стране, местный быт, отношение к игрокам, возвращаться домой желание исчезло. Были мысли остаться, но побоялся, что на меня навесят ярлык предателя. Тогда были еще свежи в памяти история с бегством в НХЛ Александра Могильного. Побоялся за родителей из Закарпатья, жизнь которых была бы, как тогда считал, невыносимой – их в селе все знали. В итоге, когда вернулся в Киев, оказался в команде последним из могикан – большинство партнеров разъехалось по европейским клубам. Лобановский уехал в ОАЭ, команду тренировал Анатолий Пузач. После Испании трудно было погрузиться в нашу суровую действительность. Пузач говорил, мол, оставайся, будешь лидером команды. Но я сразу сказал, что хочу уехать и после Испании играть здесь больше не смогу.

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После неудачного для сборной СССР чемпионата мира-1990 спрос на советских футболистов упал. У Василия в тот момент не было предложений из Западной Европы. И тогда он упомянул о своей исторической родине.

Я венгр по национальности, – так объяснял свой выбор Рац. — В детстве разговаривал на венгерском языке, смотрел венгерские телеканалы, болел за венгерские клубы. Потому сам Бог велел завершать карьеру в Венгрии. К тому же тогдашний президент Динамо Виктор Безверхий сразу сказал: «В венгерские клубы тебя отпустим бесплатно, в другие – исключительно за деньги». Венгрия в футбольном плане традиционно была небогатой страной. В венгерском посольстве в Киеве работал один знакомый. Через него вышел на венгерские клубы. Вел переговоры с Вашашем, Гонведом, МТК и Ференцварошем. Все они выразили интерес, поэтому у меня был выбор. Предпочитал самый популярный клуб страны Ференцварошу.

Но перед отъездом в Будапешт с Василием произошел случай, подвергший сомнению не только его футбольную карьеру.

В декабре 1990 года самостоятельно стал готовиться к новому сезону, — вспоминал эту жуткую историю Рац. – 31 декабря потренировался на стадионе «Динамо». Принял душ. С мокрой головой простоял, пытаясь поймать такси, около 30 минут. Дома с семьей посидели, немного выпил и лег спать. Ночью стало чувствовать себя плохо. Не мог пошевелить ни левой рукой, ни ногой. Оказалось, парализовало всю левую сторону. Вызвали скорую помощь. Две недели пролежал в госпитале. Кто знает, возможно, здесь сказались и почти 10 лет запредельных нагрузок в Динамо. А ведь несколько сезонов вообще провел без замен. Поначалу речь шла совсем не о возвращении в футбол. А с Ференцвароша все время, лежавшее в госпитале, обрывали мой домашний телефон. Жена сначала скрывала правду, говорила, что подхватила простуду. Но когда через несколько недель уже немного пришел в себя и начал ходить, сам позвонил в Будапешт. Рассказал все, как есть. В клубе к моей истории отнеслись с пониманием.

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Будапешт

Неудивительно, что в Будапеште с первого раза Василий не смог пройти медосмотр.

Врач не дал разрешения включать меня в заявку команды, — не скрывал Рац. – отказался подписывать соответствующие бумаги. Я не знал, что делать. Помог один профессор-невропатолог, большой поклонник футбола. С ним президент Ференцвароша договорился, профессор дал разрешение при условии, чтобы я ежемесячно ездил к нему на медосмотр. С клубом подписал контракт на два с половиной года. Болельщики Ференцвароша узнали, что я не Василий, а Ласло Рац. Они ждали от меня яркой блестящей игры, но я ее уже был не способен. Хотел показать себя, но у меня были проблемы с координацией. Так и промучился полтора года. А затем венгерские бизнесмены предложили помочь им с наведением мостов в Украине. И я решил пойти в бизнес. Разорвал контракт и с головой погрузился в новую работу.

В сезоне 1996/97 Рац вернулся в футбол и проработал несколько месяцев в тренерском штабе Ференцвароша.

Меня пригласил Золтан Варга, который в свое время играл в сборной Венгрии, – вспоминал Василий Карлович. — Потом Золтан покинул страну – «уехал», если можно так сказать, учитывая тогдашний социалистический строй в Венгрии, в Западную Европу. Выступал за Аякс. Однако долго проработать в клубе не смогли — на тот момент люди там просто не проводили серьезную системную работу по возрождению клуба.

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Личное дело:

Василий (Ласло) Рац

Родился 25 марта 1961 года в селе Фанчиково Закарпатской области.

Воспитанник футбольной школы в Виноградове и Львовского спортинтерната. Полузащитник.

Выступал за команды: Карпаты Львов (1978-1980), Нива Винница (1980-81), Динамо Киев (1981-89, 1991), Эспаньол Барселона, Испания (1989-90), Ференцварош Будапешт, Венгрия (1991-1992). Достижения: Чемпион СССР (1981, 1985, 1986, 1990). Обладатель Кубка СССР (1982, 1985, 1987, 1990). Обладатель Кубка Кубков (1986). Вице-чемпион Европы-1988. Чемпион Венгрии (1992). Обладатель Кубка Венгрии (1991).

Участник чемпионатов мира (1986, 1990).

За сборную СССР — 47 игр, 4 гола.

Вошел в символическую сборной чемпионата Европы-1988.

Тренерская карьера: Ференцварош Будапешт, Венгрия, (1996-97, ассистент главного тренера). С сентября по декабрь 2007 работал в тренерском штабе киевского Динамо. В 2011 году — тренером молодежной команды киевской Оболони, с 31 октября по 26 ноября исполнял обязанности главного тренера Оболони.

Максим Розенко, Чемпион

Впервые этот текст был опубликован 23 марта 2020 года

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