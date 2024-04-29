Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

В возрасте 75 лет ушел из жизни бывший украинский футболист и тренер Михаил Фоменко.

Об этом сообщила Ассоциация футбола Сумской области.

В течение подавляющей части своей игровой карьеры Михаил Иванович защищал цвета киевского Динамо (с 1972 по 1978 годы), с которым выиграл Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА. Фоменко является воспитанником сумского Спартака, в составе которого и делал первые шаги на профессиональном уровне. До перехода в Динамо также провел сезон за луганскую Зарю.

Как тренер Фоменко поработал с рядом украинских клубов, в частности киевским Динамо (во главе киевлян по разу выиграл чемпионат и Кубок Украины), Металлистом, Таврией, запорожским Металлургом. Кроме того, возглавлял сборную Ирака и местный клуб Рашид, а также национальную команду Гвинеи.

Вершиной тренерской деятельности Михаила Фоменко стала работа в сборной Украины. Под его руководством «желто-синие» были близки к выходу на чемпионат мира-2014 в Бразилии, но в плей-офф квалификации по сумме двух матчей уступили Франции (2:3).

Также Фоменко стал первым тренером в истории сборной Украины, во главе с которым национальная команда смогла преодолеть отборочный турнир к чемпионату Европы (до этого играли только на Евро-2012 как хозяева турнира, не проходя квалификацию). от онкологического заболевания.

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