Риккардо считает, что помог Цуноде поехать быстрее

Даниэль Риккардо считает, и руководство Visa RB, похоже, с этим не спорит, что именно он в прошлом году помог команде разобраться с проблемами, ей мешавшими, когда присоединился к ней посреди минувшего сезона, заменив Ника де Вриза.

В частности, в Мехико опытный австралиец показал 4-й результат в квалификации и занял 7-е место в гонке, и уже после этого его напарник, Юки Цунода, тоже поехал быстрее. В итоге команда из Фаэнцы за четыре последних этапа смогла подняться на 8-е место в Кубке конструкторов, и всего три очка ей не хватило, чтобы догнать Williams.

Но в 2024-м Даниэль с начала сезона уступает Цуноде, на счету которого уже семь очков, тогда как у Риккардо – ни одного.

«Всё просто: он сейчас хорошо пилотирует, – отметил Даниэль уровень выступлений напарника. – Делает ли он что-либо как-то по-другому по сравнению со мной? Я бы этого не сказал. Думаю, всё объясняется лишь тем, что ему удаётся собирать воедино по-настоящему хорошие круги.

В прошлом году в Мехико в плане работы с настройками мы смогли совершить что-то вроде прорыва. Полагаю, после того отличного уик-энда Юки определённо проявил любопытство к тому, как мы настраиваем машину, и какие у меня подходы к пилотированию. Вполне естественно, что после этого он вышел примерно на такой же уровень.

Сейчас наши машины настроены практически одинаково, и я думаю, что ему так же комфортно за рулём, как мне было в прошлом году. Кроме того, ему удаётся выжимать из машины практически всё, на что она способна. Он неплохо адаптировался и неплохо выступает, не применяя при этом никаких безумных приёмов. В общем, у него всё отлично получается».

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