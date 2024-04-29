Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победу над «Вашингтоном» (4:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Мне нравится играть в большинстве, но в этот раз — особенно. Просто приходит осознание, насколько это важные минуты прямо сейчас. Каждая игра в большинстве важна, но то, что было в третьем периоде — это особенное чувство», — цитирует Панарина пресс-служба НХЛ.

В третьем периоде россиянин вывел «Рейнджерс» вперед забросил шайбу в большинстве. Всего на счету Панарина в матче 2 (1+1) очка.

«Нью-Йорк» победил в серии со счетом 4-0.

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