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Теннис

Ноттингем. Стародубцева получила новую соперницу в основной сетке

Украинская теннисистка не сыграет против чемпионки Лондона Татьяны Марии

Ноттингем, Великобритания • 16-22 июня • трава • $275,094
Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Юлия Стародубцева (№68 WTA), которая ранее попала в список участниц основной сетки в статусе “лаки лузера”, в первом круге сыграет против Кристины Букши (№107 WTA). Испанская теннисистка, как и украинка, также проиграла в финальном раунде квалификации.

В прошлом году Стародубцева уступила Букше в первом круге Открытого чемпионата Франции.

Кристина Букша заменила в сетке Татьяну Марию, которая вчера выиграла свой крупнейший титул на турнире WTA 500 в Лондоне
 
Фото: Getty Images.
btu.org.ua

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