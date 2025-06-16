Лука де Мео уходит с поста руководителя Renault

Глава концерна Renault Лука де Мео уходит в отставку. Об этом сообщила пресс-служба французского автопроизводителя.

Лука де Мео с 2020 года возглавлял Renault и был инициатором переосмысления стратегии компании в Формуле 1. Именно де Мео решил переименовать заводскую команду из Renault в Alpine, и при нём был утверждён план, согласно которому коллектив из Энстоуна должен был к 2024 году начать бороться за победы и титулы.

Формально Лука де Мео оставит свой пост 15 июля 2025 года. По информации агентства Reuters, новым местом работы 58-летнего итальянца станет французский производитель одежды, обуви и галантереи Kering, которому принадлежат бренды Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Brion и другие. Ожидается, что де Мео получит должность исполнительного директора Kering.

На данный момент не сообщается, кто станет новым главой концерна Renault.

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