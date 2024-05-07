Анчелотти рассказал, кто будет защищать ворота Реала в матче против Баварии

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Украинец Андрей Лунин будет защищать ворота Реала в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против Баварии

Об этом заявил главный тренер мадридцев Карло Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

«Играть будет Лунин. Если я сегодня вечером не передумаю. Да, он сыграет. План для игрока, который возвращается после такой серьезной травмы, не меняется из-за одной игры. Тибо стоял, потому что он был фантастический. сказал итальянский специалист.

Напомним, украинец не попал в стартовый состав Реала в последнем матче Ла Лиги с Кадисом. Место в рамке ворот занял бельгиец Тибо Куртуа, недавно восстановившийся от травмы. /p>

Матч между Реалом и Баварией состоится 8 мая. Начало — в 22.00 по киевскому времени.

В первом поединке полуфинала ЛЧ команды расписали боевую ничью— 2:2.

champion.com.ua