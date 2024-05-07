В Ford не откажутся от Red Bull из-за ухода Ньюи

Уход Эдриана Ньюи из Red Bull Racing в 2025 году – серьёзная потеря, и это признают в чемпионской команде. С 2026 года на машинах, построенных в Милтон-Кинсе, будут стоять силовые установки Red Bull Powertrains, созданные при технологической и финансовой поддержке корпорации Ford, которая уже стала стратегическим партнёром команды.

В Майами руководитель Ford Performance Motorsport Марк Рашбрук развеял опасения, что из-за ухода Ньюи американская компания может отказаться от сотрудничества с Red Bull Racing: «Мы с огромным уважением относимся к Эдриану и к его достижениям во многих командах Формулы 1, особенно в Red Bull за последние 19 лет.

Мы не испытываем к нему ничего, кроме уважения и восхищения, и желаем всего наилучшего во всех его будущих начинаниях.

Наше внимание остается полностью сосредоточенным на создании силовой установки для 2026 года. После новостей об уходе Эдриана для нас ничего не изменилось – работа по программе продолжается в полную силу».

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