Вембаньяма признан «Новичком года» в НБА-2023/24

Форвард Сан-Антонио опередил в голосовании Чета Холмгрена и Брэндона Миллера

Форвард Сан-Антонио Виктор Вембаньяма признан «Новичком года» в Национальной баскетбольной ассоциации в сезоне-2023/24.

Француз получил все 99 первых мест в голосовании. Вторую строчку занял Чет Холмгрен из Оклахомы, третьим стал Брэндон Миллер из Шарлотт.

В этом сезоне Вембаньяма провел 71 игру, набирая в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,9 передачи, 3,6 блок-шота и 1,2 перехвата. Виктор претендует также на звание «Защитного игрока года» вместе с Руди Гобером из Миннесоты и Бамом Адебайо из Майами.

Сан-Антонио занял предпоследнее 14-е место в Западной конференции НБА и не вышел в плей-офф. Сперс выиграли лишь 22 поединка из 82-х в регулярном чемпионате.

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