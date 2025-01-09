Известно предварительное расписание матчей украинок в первом круге Australian Open

Первый круг соревнований в Мельбурне разделён на три игровых дня



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующая чемпионка: Арина Соболенко (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Марта Костюк и Юлия Стародубцева по результатам жеребьёвки попали в верхнюю половину сетку и свои стартовые матчи на турнире проведут в воскресенье, 12 января.

В нижней половине сетки оказались Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Они своё выступление в основе австралийского “мэйджора” начнут в понедельник или вторник.



Фото: Getty Images.

btu.org.ua