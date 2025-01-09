Киев-Баскет обыграл Старый Луцк в первом матче 2025 года в Суперлиге FAVBET

Три четверти прошли в равной борьбе, но затем столичная команда дожала соперника

В первом матче Суперлиги FAVBET-2024/25 в новом году Киев-Баскет добился победа над Старым Луцком — 79:66.

Поединок, проходивший в Ивано-Франковске, в течение первых трех четвертей был отмечен равной борьбой. В последней атаке третьего игрового отрезка киевляне сумели оторваться на 6 очков, и уже не упустили преимущество, выдав сильную финальную четверть.

Максим Сандул (MVP поединка и лучший игрок декабря в Суперлиге FAVBET) остановился в шаге от дабл-дабла — 9 очков и сразу 17 подборов. Четверо его партнеров набрали 10 и более очков.

Киев-Баскет закрепился на втором месте, перебив горечь от двух подряд поражений, которыми команда Дмитрия Забирченко завершила прошлый год. Старый Луцк остался седьмым, потерпев 11-е поражение в 16 встречах.

Бабл в Ивано-Франковске продолжится сегодня матчем Прикарпатье-Говерла — БК Ровно (начало — в 18:00).

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный сезон

Киев-Баскет — Старый Луцк — 79:66 (16:16, 19:15, 22:20, 22:15)

Киев-Баскет: Клевзуник (17 + 5 подборов), Буренко (16 + 7 подборов + 6 передач — 4 потери), Сушкин (14 + 3 передачи), Когут (10), Сандул (9 + 17 подборов + 3 передачи), Карпюк (2 + 5 подборов), Зайцев (8), Смитюх (2), Кобылинский (1)

Старый Луцк: Прозапас (19), Горобченко (10 + 8 передач), Михайлов (9), Лавани (9 — 4 потери), Лесик (7 + 5 подборов + 3 передачи), Мусиенко (7), Липовцев (3 + 3 передачи), Дюпин (2 + 5 подборов)

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