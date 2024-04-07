Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, перед стартом Гран При Японии признал, что Фернандо Алонсо может опередить Карлоса Сайнса, поскольку испанский гонщик Aston Martin располагает свежим комплектом мягкой резины.

Фредерик Вассёр: «Мы опасаемся Фернандо Алонсо, у которого есть свежий комплект мягких шин, и стартует он позади Карлоса. Думаю, вряд ли в Aston Martin будут беречь этот комплект до конца гонки, это было бы слишком рискованно – скорее, Алонсо решит на нём стартовать, поскольку это может позволить отыграть позицию. Хотя этого я пока не знаю…

Но сегодня важным фактором будет деградация резины, ведь сейчас намного теплее, чем было вчера утром. В субботу деградация на наших машинах была вполне в пределах нормы, однако посмотрим, что нас ждёт сегодня в условиях более высоких температур».

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