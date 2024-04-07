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Автоспорт

Фредерик Вассёр: Мы опасаемся Фернандо Алонсо

Фредерик Вассёр: Мы опасаемся Фернандо Алонсо

Фредерик Вассёр, руководитель команды Ferrari, перед стартом Гран При Японии признал, что Фернандо Алонсо может опередить Карлоса Сайнса, поскольку испанский гонщик Aston Martin располагает свежим комплектом мягкой резины.

Фредерик Вассёр: «Мы опасаемся Фернандо Алонсо, у которого есть свежий комплект мягких шин, и стартует он позади Карлоса. Думаю, вряд ли в Aston Martin будут беречь этот комплект до конца гонки, это было бы слишком рискованно – скорее, Алонсо решит на нём стартовать, поскольку это может позволить отыграть позицию. Хотя этого я пока не знаю…

Но сегодня важным фактором будет деградация резины, ведь сейчас намного теплее, чем было вчера утром. В субботу деградация на наших машинах была вполне в пределах нормы, однако посмотрим, что нас ждёт сегодня в условиях более высоких температур».

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