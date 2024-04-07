Милевский: Очень верю и надеюсь, что в этом году Киев заберет золотые медали

Артем Милевский считает, что у Динамо есть все шансы выиграть чемпионат Украины-2023/24.

Бывший нападающий киевлян ответил на вопрос фаната о чемпионстве Динамо в своем Telescope.

«Вопрос о чемпионстве «Динамо». Я очень верю в это и надеюсь, что в этом году Киев заберет золотые медали, потому что очень хорошо они сейчас выглядят.Мне очень нравится, особенно домашние игры они проводят очень мощно.

Хорошая игра была в Полтаве.Не удалось посмотреть до конца, хотя и был на стадионе.Очень нравится, что много забивают, выходит в атаке при том, что Андрюха только выходит на замену после травмы, еще нет Буяльского. Это, конечно, несомненное усиление будет. Все шансы есть. Будем переживать за родной клуб», — сказал Милевский.