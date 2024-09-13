Берра: Уровень сцепления ниже, чем был год назад

По итогам пятничных тренировок в Баку результаты трёх самых быстрых гонщиков уложились всего в 0,066 секунды, причём они представляли три разные команды, а это можно считать признаком того, что борьба обещает быть интересной и очень плотной.

Шинники Pirelli, по-своему комментируя результаты тренировок, подтвердили, что резина самого мягкого состава C5 для гонки не годится, поскольку выдерживает лишь несколько кругов. Впрочем, ещё до начала уик-энда они прогнозировали, что оптимальным выбором для гонки будет Hard, т.е. С3.

Симоне Берра, главный инженер Pirelli Motorsport: «Результаты двух часов тренировок сложно интерпретировать, прежде всего из-за состояния трассы. После того, как в среду мы исследовали поверхность асфальта, стало понятно, что уровень сцепления ниже, чем был в прошлом году, а также на разных секциях круга он разный, и сегодня это подтвердилось.

Результаты на круге быстро улучшались, но пока ещё заметно не дотягивают до прошлогодних, хотя тогда была только одна тренировка, поскольку тогда в программу уик-энда в Баку входил спринт. А также эти результаты хуже расчётных.

Сложно называть точные причины, с чем это связано, но, возможно, дело в том, что асфальт был подготовлен к гоночному уик-энду не так, как год назад, поскольку было видно, какие облака пыли поднимались из-под колёс машин.

На длинных сериях кругов были замечены признаки гранулирования, но не слишком явные, и мы полагаем, что его интенсивность снизится по мере того, как асфальт покроется слоем отработанной резины.

Если говорить о тактике, то обычно гонка в Баку состоит из двух частей, в которых команды используют резину составов Medium и Hard, тогда как мягкие шины применяются только в квалификации.

Именно этим объясняется, почему восемь из десяти команд предпочли сэкономить оба комплекта Hard – не столько потому, что планируют проехать гонку с двумя пит-стопами, а скорее стараясь предусмотреть любые ситуации, когда её ход может быть нейтрализован. Тогда им пригодятся шины, наиболее эффективно работающие на длинной дистанции».

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