Левша с хорошим ударом. Выхрист рассказал о следующем сопернике из Боснии

Instagram. Виктор Выхрист и Александр Усик

Известный украинский супертяжеловес Виктор Выхрист эксклюзивно для Sport.ua рассказал, как идет подготовка к очередному бою, который состоится 21 сентября – с босницей Мирко Тинтором:

«В этот день в Гамбурге пройдет вечер бокса, в программе которого – 10 поединков, среди которых и мой – с боснийцем Мирко Тинтором.

Сопернику – 37 лет, он левша, обладает хорошо поставленным ударом, неплохо двигается. Настраиваюсь на серьезное противостояние.

Сейчас я уже третью неделю на сборах в Германии провожу тренировки с акцентом на изучение сильных и слабых сторон своего визави».

Это будет 14-й бой 32-летнего Виктора Вихриста на профессиональном ринге. В его активе – 12 побед, из которых 8 нокаутом, и 1 поражение.

Выхрист проведет бой 21 сентября в Гамбурге, стал известен соперник

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