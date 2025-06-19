Чикаго подписало форварда за 16 миллионов долларов

НХЛ. Райан Донато

Нападающий Райан Донато подписал четырехлетний контракт на 16 миллионов долларов с «Чикаго». Его среднегодовая стоимость составляет четыре млн.

В прошлом сезоне 29-летний форвард установил личные рекорды по голам (31), передачам (31) и очкам (62) в 80 играх регулярного чемпионата.

«Райан привносит энергию и упорно соревнуется в каждой игре, что стало огромным активом для нашей команды за последние два сезона», – сказал генеральный менеджер «Ястребов» Кайл Дэвидсон. «Он был важной частью нашего нападения, и мы рады, что Райан продолжит вносить изменения в наш состав в течение следующих четырех лет».

Выбранный «Бостоном» во втором раунде драфта НХЛ 2014 года Донато набрал 227 очков (108 голов, 119 передач) в 483 играх регулярного сезона за «Брюинз», «Миннесоту», «Сан-Хосе», «Сиэтл» и «Чикаго», а также сделал две передачи в 19 играх плей-офф Кубка Стэнли.

sport.ua