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Футбол

Аспас забил 151-й гол в чемпионате Испании. Это второй показатель среди действующих футболистов Ла Лиги

Яго продолжает обновлять свой бомбардирский результат

Аспас забил 151-й гол в чемпионате Испании. Это второй показатель среди действующих футболистов Ла Лиги

    • Недавно завершился матч 32-го тура между "Сельтой" и "Лас-Пальмасом". Галисийцы одержали дома уверенную победу 4:1, а 36-летний нападающий отличился дважды и отдал два ассиста.

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    Теперь на счету форварда 151 точный удар в рамках испанского первенства. Это 22-й показатель в истории соревнования. Из числа до сих пор выступающих футболистов в элитном дивизионе страны лишь Антуан Гризманн забивал чаще (187).

    Напомним, что Яго вернулся в Виго в 2015-м после неудачных попыток закрепиться в "Ливерпуле" и "Севилье". Он провел в системе клуба 27 лет с учетом детско-юношеских выступлений.

    www.ua-football.com

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