ВИДЕО. Райан Гарсия выпил пива перед церемонией взвешивания

Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Гарсия

Американский боксер Райан Гарсия (24-1, 20 КО) пришел с бутылкой пива на официальную церемонию взвешивания перед боем с чемпионом мира по версии WBC в первом полусреднем весе Девином Хейни (31-0, 15 КО).

Встав на весы, Гарсия сделал продолжительный глоток из бутылки.

Перед этим Райан провалил взвешивание, показав на весах 64,9 кг (лимит первой полусредней весовой категории — 63,5 кг). Поединок все же состоится, но Гарсия не сможет претендовать на чемпионский пояс.

Бой между Гарсией и Хейни пройдет в ночь на 21 апреля в Нью-Йорке.

sport.ua