Леброн дасть бій чемпіонам, Дончич вилетить, а «Індіана» створить сенсацію. Прогнози на перший раунд плей-оф НБА

Регулярка НБА фінішувала, ігри плей-ін відгриміли. Тож тепер на нас чекає по-справжньому найсильніший баскетбол на планеті, адже відомі всі пари плей-оф.

Спробуємо розібратися, з чим команди заходять в постсезон, а також спрогнозуємо, хто продовжить боротьбу за чемпіонські персні та Кубок Ларрі О’Браєна.

Східна конференція

"Нью-Йорк Нікс" – "Філадельфія Севенті Сіксерс"

Друга команда Сходу проти сьомої. Але фаворитами (на думку букмекерів) є саме "Філа", яка пролізла в постсезон через плей-ін. Джоель Ембіід заходить в серію здоровим і повним завзяття нарешті довести, що він не чокер. В помічниках — Тайріз Мексі, що протягом цього сезону спрогресував до рівня Матча всіх зірок. Плюс нарешті у "Сіксерс" є пристойний тренер, який знає, як перемагати.

В протилежному кутку рингу сталеві бійці Тома Тібодо. Коуч ближче до кінця регулярки взявся знову за своє: ганяє лідерів по 40+ хвилин в кожному матчі. В такому режимі далеко не заїдеш, але зіпсувати наполеонівські плани "Філадельфії" "Нікс" здатні. Тібодо спробує традиційно затягти ігри в глибокі малорезультативні води, щоб все вирішувала впертість в захисті. Ембііда битимуть по руках, ногах та інших частинах тіла, які можуть нести бодай найменшу користь в баскетболі. Тож впевненості, що Джоель доживе бодай до кінця серії, немає ні в кого. Звідси й віра, що в сьомому матчі все вирішиться на Медісон-сквер-гарден на користь господарів.

Прогноз: "Нью-Йорк" – "Філадельфія" – 4:3

"Клівленд Кавальєрс" – "Орландо Меджик”

Дві команди з топ-7 по захисному рейтингу в сезоні. Тому ця гра цілком може стати медом для шанувальників олдскульного баскетболу.

"Орландо" ще досі в стані побудови. Команда молода, але її тренер Джамал Мозлі вже сьогодні в шорт-листі на тренера року в НБА. Адже, як правило, молоді команди — це про атаку, але коуч "Меджик" побудував цікаву систему, за якої в захисті впираються всі, навіть ті, кому не дано. Питання лише, чи готовий Паоло Банкеро в ролі першої зірки тягти того воза у вирішальні хвилини. Поки що навряд.

"Кавс" на папері мають сильніший ростер і, що часто є визначальним, мають потенційно найсильнішого гравця цієї серії. Але так говорили про Донована Мітчелла і минулого року. Тоді Спайда зганьбився у вирішальних матчах серії проти "Нікс", пуляючи з найгіршим відсотком у своєму житті.

Та не Мітчеллом єдиним. Тут є і Гарленд, і один з найкращих центрових Джаррет Аллен, і Еван Моблі, від якого весь час чекають нового кроку в розвитку. Клас і досвід на боці "Клівленда". Тож вони і мають йти далі. Бо якщо цього не станеться, Джей Бі Бікерстаффу пряма дорога максимум в Євролігу.

Прогноз: "Клівленд" – "Орландо" – 4:1

"Мілуокі Бакс" – "Індіана Пейсерс"

Ця пара — повна протилежність попередній. Тут буде все швидше по темпу в грі, веселіше, результативніше, бо зійдуться команди з топ-6 по атакувальному рейтингу, які при цьому весь сезон не захищалися.

Козирі оленів — це чемпіонський досвід, один з найкращих гравців світу останньої п’ятирічки Янніс Адетокунбо, а ще топовий клатчер Деміан Ліллард.

На боці "Індіани" феноменальна атакувальна система Ріка Карлайла, Тайріз Халібертон, що роздає майже 11 асистів за гру, а ще те, що Док Ріверс тренує не їх.

Якби доводилося прогнозувати ще місяць тому, то "Бакс" були б фаворитами. Але гра команди з Вісконсіну під кінець регулярки викликала гнітюче враження. Тож тут може бути все, що завгодно. Навіть 4-0 в будь-яку сторону. Але хочеться рок-н-ролу. Може, Док викине свій улюблений трюк і знову зіллє серію з рахунку 3:1?

Прогноз: "Мілуокі" – "Індіана" – 3:4

"Бостон Селтікс" – "Маямі Гіт"

"Бостон" ще перед сезоном називали головним фаворитом. І поки що вони ці прогнози підтвердили і катком пройшлися по регулярці. Рівень таланту дозволяв в багатьох матчах кельтам грати у своє задоволення. Перед стартом плей-оф основа "Бостона" добре відпочила, бо в останніх матчах сезону в основі виходили по черзі всі, кому пошили зелену форму. Навіть Святослав Михайлюк примудрився повторити власний рекорд результативності.

"Маямі" ж ледве вигризли останній квиток у постсезон на Сході, втративши при цьому свого лідера Джиммі Батлера. Всі надії тепер на геній Еріка Споельстра, який вміє ліпити кулі з усім відомих екскрементів. Але різниця між командами на сьогодні занадто велика. Якщо "Гіт" уникнуть тут свіпу, це вже буде успіх.

Прогноз: "Бостон" – "Маямі" – 4:0

Західна конференція

"Лос-Анджелес Кліпперс" – "Даллас Маверікс"

Чи не найцікавіша (бо найрівніша) пара першого раунду. Численна персональна армія фанатів Луки Дончича переконана: час настав. Словенець з величезним відривом найсильніший скорер сезону, а його тіммейт по задній лінії Кайрі Ірвінг за рік нічого не утнув і грав на високому рівні. Плюс техасці на відрізку в останні 15 ігор мають найбільше перемог. Але в захисті і досі ще далеко до порядку, хоча вже точно краще, ніж минулого сезону.

Сукупний талант "Кліпперс" більш вагомий: двоє колишніх MVP (Вестбрук і Гарден), дворазовий MVP фіналу (Кавай), тренер-чемпіон (Тайрон Лью). На папері команда виглядає стовідсотковим контендером. Але за скільки часу гра команди так і не набула якоїсь цілісності, звідси багато ізоляцій в нападі.

Х-фактором протистояння має стати Кавай Ленард. Точніше, його здоров’я. Вже повідомляють про “стриманий оптимізм” щодо його участі в першому матчі. Кавай єдиний в цьому протистоянні хто здатен грати елітно на обох половинах майданчика. Якщо він вивезе тривалу серію без збоїв, то вітрильники в ділі.

Прогнозувати в цій парі переможця вкрай важко. Бо все зводиться до вангування результату одного матчу. Сьомого матчу. А в одному матчі може статися будь-що. Особливо, коли на майданчику скільки травматиків.

Прогноз: "Кліпперс" – "Даллас" 4:3

"Денвер Наггетс" – "Лос-Анджелес Лейкерс"

У цій парі на перший погляд все просто. Є чемпіон, який пройшов регулярку, як візуально здалося, граючи далеко не на 100 відсотків власних можливостей. Є Нікола Йокіч, чинний MVP фіналу і лідер цього сезону по одному з найважливіших статистичних показників PIE (метрика, що об’єднує всі позитивні дії гравця і їх вплив на командну гру). А ще є спогади про минулорічне рандеву цих команд. Тоді озерних свіпнули.

Але цього разу контекст трохи інший. По-перше, "Лейкерс" в хорошій формі (якщо брати останні 15 матчів, то вони на 2 місці у Лізі). По-друге, це лише початок плей-оф, Леброн ще живий, Ентоні Девіс живий відсотків на вісімдесят. Тож буде бій. Особливо в перших матчах серії. По-третє, хоч минулоріч "Денвер" переміг 4:0, всі матчі були цілком конкурентними, навіть з клатчами.

39-річний Король ще досі здатен згуртовувати колектив на вирішальні битви, що й довели перемоги у внутрішньосезонному турнірі і грі плей-ін. Тож парочку ігор в серії озерні повинні зачепити. Але не більше.

Прогноз: "Денвер" – "Лейкерс" – 4:2

"Міннесота Тімбервулвз" – "Фінікс Санз"

Аризонців називали контендерами перед сезоном. Є велике тріо Дюрант-Букер-Біл, минулорічну проблему зі слабкою лавкою ніби пофіксили. Але по сезону "Санз" йшли дуже нерівно, а лідери не зігралися як слід, бо постійно хтось травмувався. Коуч Френк Вогель є фахівцем з захисту, але саме в цьому аспекті "Фінікс" просідає. Отже, вся надія на атаку. А атакувати в сонячних є кому.

Вовки ж багатьох здивували в цьому сезоні. Кріс Фінч зміг скласти пазл з двох веж (Гобер і Таунс), молодого франчайза (Едвардс) і гарда-ветерана (Конлі), утворивши найкращу оборонну банду Ліги. Іноді навіть здавалося, що "Міннесота" вже в регулярці почала грати в режимі плей-оф: в атаці все повільно і до вірного, в захисті всі вгризаються в опонентів (навіть Таунс). Анекдотично, але найслабкішим місцем "Вулвз" є триразовий DPOY (а вже дуже скоро він стане чотириразовим). Руді Гобер традиційно є тим місцем, в яке намагаються бити суперники по плей-оф. "Санз" розтягуватиму майданчик, викурюючи француза з-під кошика, а на периметрі містер "найкращий захисний гравець НБА" перетворюється в гарбуза. Чи зможе Кріс Фінч замаскувати цей баг? Питання. Але сезонну серію "Фінікс" виграв у вовків з рахунком 3-0.

Прогноз: "Міннесота" – "Фінікс" – 2:4

"Оклахома-Сіті Тандер" – "Нью-Орлеан Пеліканс"

Марк Дайно, швидше за все, стане найкращим тренером Ліги. Заслужено стане. Минулого сезону гравці "Оклахоми" ще до початку плей-оф роз’їхалися по пляжах. Зараз же вони сіються з першого місця на Заході. Неймовірний квантовий стрибок. "Тандер" в топ-5 по цілій купі метрик, при чому як атакувальних, так і захисних. А лідер колективу Шай Гілджес-Александр цілком предметно претендує на MVP. Одна із наймолодших за середнім віком команда грає впевнено і нахабно. Вони не визнають авторитетів і готові продовжувати всіх дивувати. Єдиний мінус цього колективу – відсутність досвіду.

Але їхній суперник за каденції Зайона Вільямсона зіграв аж одну серію плей-оф. Так, тут є досвідчена парочка Макколум-Валанчюнас, але станом на зараз цього ніби замало, щоб зупиняти молодий злагоджений механізм Дайно. Тож цілком ймовірно, що "Оклахома" закриє серію вдома в п’ятому матчі.

Прогноз: "Оклахома-Сіті" – "Нью-Орлеан" – 4:1

Фото: "The Denver Post", "Fox 8", "Basketballforever", "Eurohoops.net", "Si.com"

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