Ким Мин Джэ пропустил тренировку из-за травмы

Центральный защитник мюнхенской “Баварии” Ким Мин Джэ пропустил тренировку клуба после победы над “Пафосом” в Лиге чемпионов (5:1). Южнокорейский футболист получил травму в первом тайме встречи, о чем сообщили немецкие СМИ, в том числе Bild. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Несмотря на дискомфорт, 28-летний игрок доиграл матч до конца, помогая своей команде одержать победу. Однако тренерский штаб решил не рисковать его здоровьем и предоставил Киму отдых. Это решение было принято, чтобы защитник мог восстановиться и быть готовым к следующему матчу.

Напомним, мы также писали о том, что Лига Конференций – хороший шанс для Шахтера и Динамо.