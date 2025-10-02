Хэмилтон о проблемах с тормозами в Феррари

Льюис Хэмилтон поделился своими мыслями о сложностях адаптации к новому болиду Феррари в сезоне 2025. Одна из главных проблем, с которой столкнулся британский гонщик, — это привыкание к тормозным системам Brembo, с которыми он столкнулся в Феррари. В течение 12 лет в Mercedes он использовал тормоза от Carbon Industries, и эта разница сильно сказалась на его стиле вождения. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на komentator.net.

Хэмилтон признает, что баланс SF-25 оставляет желать лучшего, но уверен, что улучшение уверенности при торможении может существенно повысить его скорость. «Я думаю, что нужно работать над тем, насколько агрессивно я могу атаковать на тормозах», — отметил Льюис. Он добавил, что машина очень нервная, и он до сих пор не на 100% уверен в торможении, когда атакует. Впрочем, он отметил, что в Монце ситуация улучшилась, но в Азербайджане прогресс был малозаметным.

Также Хэмилтон высказался о борьбе за второе место в Кубке конструкторов, отметив, что Ред Булл может стать серьезным конкурентом: «Ред Булл обновил свой болид в Италии, и они явно прибавили в темпе. Я ожидаю, что они могут выиграть несколько гонок», — сказал Хэмилтон, добавив, что сейчас они немного отстают от Макларена и не сделали существенных шагов вперед.

