Михавко получил травму головы, Пэлас забил Динамо, играя в большинстве

Сегодня, 2 октября, в рамках 1-го тура основного раунда Лиги конференций "Динамо" в условно домашнем матче в Люблине принимает английский "Кристал Пэлас".

Матч начался с некоторым преимуществом англичан, но особых моментов не возникало.

А в середине первого тайма после столкновения головами повреждение получил Тарас Михавко, который вынужден был покинуть поле. И как раз пока Тараса не было на поле, "Пэлас" забил – пошла диагональная подача с правого фланга от Пино, и на углу вратарского Муньос перепрыгнул Дубинчака и забросил мяч за воротник Нещерету.

И уже после этого вместо Михавко вышел Волошин.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

