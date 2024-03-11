Менеджер Усика: «Александр уже начал тренировочный лагерь»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Эгис Климас, менеджер украинского боксера Александра Усика, рассказал, как проходит подготовка его подопечного к бою против британца Тайсона Фьюри:

– Вы впечатлены выступлением Джошуа в бою против Нганну?

– Да. Впечатлен еще одним выступлением бокса против MMA. Но Энтони выглядел на своем месте. Он в хорошем настроении, он не пригает вокруг, дерется без эмоций. Мне это очень нравится.

– Выглядел ли он другим бойцом, чем в боях с Усиком?

– Знаете, мы не можем возвращаться назад и говорить, где был его ум, и где он был сам в том бою. Усик его победил, дважды, но Джошуа и в этом, и в предыдущем боях выглядел очень хорошо.

– Теперь этот бой закончен, все внимание переключится на 18 мая. Как дела у Александра?

– С ним все хорошо. Он уже начал лагерь. Сейчас он в лагере в Испании, тренируется и готовится к бою.

– Тайсон был здесь. Рассечение Фьюри, похоже, заживает. Так что, все должно быть отлично до 18 мая.

– Мы надеемся, молимся об этом. Надеюсь, все будет хорошо, и 18 мая эти мужчины выйдут в ринг, победит лучший.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua