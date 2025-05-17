Spartabox Faniian Promotions. Руденко – Тимченко

17 мая в ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве (Украина) состоится благотворительный вечер бокса от промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions.

Главным событие шоу станет бой во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся украинец Александр Ивков (5–0–1, 3 КО) и представитель Узбекистана Анвар Турапов (9–5, 6 КО).

Кроме того, свои поединки проведут известные украинские супертяжи: опытный Андрей Руденко (36–7, 22 КО) встретится с соотечественником Александром Тимченко (3–5–1, 2 КО), а перспективный Геворг Манукян (1–0, 1 КО) проведет второй бой на профессиональном ринге против дебютанта из Украины Дениса Кобца.

Вечер бокса начнется в 15:00 по киевскому времени. Киевстар ТБ проведет прямую трансляцию шоу Spartabox Faniian Promotions.

Вечер бокса в Киеве. Руденко – Тимченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса Spartabox Faniian Promotions

Александр Ивков (5–0–1, 3 КО) – Анвар Турапов (9–5, 6 КО)

Евгений Розлуцкий (4–0–1, 3 КО) – Тарас Головащенко (7–16–1, 3 КО)

Андрей Руденко (36–7, 22 KO) – Алексей Тимченко (3–5–1, 2 КО)

Геворг Манукян (1–0, 1 КО) – Денис Кобец (дебют)

Николай Халус (4–2, 2 КО) – Артем Яценко (3–1–1, 1 КО)

Левон Амбарцумян (2–0, 0 КО) – Евгений Костенко (1–8, 1 КО)

Владимир Савайда (3–0–1, 1 КО) – Максим Савенко (2–0, 0 КО)

Павел Затхей (1–0, 0 КО) – Рувим Станкевичус (дебют)

Михаил Скрипка (дебют) – Ниджат Иманзаде (1–3, 0 КО)

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