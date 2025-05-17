17 мая в ТРЦ Cosmo Multimall в Киеве (Украина) состоится благотворительный вечер бокса от промоутерской компании Spartabox Faniian Promotions.
Главным событие шоу станет бой во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся украинец Александр Ивков (5–0–1, 3 КО) и представитель Узбекистана Анвар Турапов (9–5, 6 КО).
Кроме того, свои поединки проведут известные украинские супертяжи: опытный Андрей Руденко (36–7, 22 КО) встретится с соотечественником Александром Тимченко (3–5–1, 2 КО), а перспективный Геворг Манукян (1–0, 1 КО) проведет второй бой на профессиональном ринге против дебютанта из Украины Дениса Кобца.
Вечер бокса начнется в 15:00 по киевскому времени. Киевстар ТБ проведет прямую трансляцию шоу Spartabox Faniian Promotions.
Вечер бокса в Киеве. Руденко – Тимченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция
Файткард вечера бокса Spartabox Faniian Promotions