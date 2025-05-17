Андреа Стелла: Наши соперники ищут в неправильном месте

Уверенное преимущество McLaren в начале сезона привело к тому, что соперники стали подозревать команду из Уокинга в нарушении регламента, однако все проверки машин со стороны FIA не выявили нарушений. В Имоле руководитель Андреа Стелла заявил, что соперники ищут не в тех областях, пытаясь разгадать секрет успеха McLaren.

Андреа Стелла: «Для нас хорошая новость, что соперники сосредоточены не на себе, а на некоторых аспектах, которые, якобы, присутствуют в нашей машине, хотя на самом деле их нет. Но даже если бы они были, скажем, такие как гибкие плоскости переднего антикрыла, то они всё равно не имели бы никакого отношения к причине, почему McLaren настолько конкурентоспособна.

Я надеюсь, что в будущем будет больше подобных историй, которые свидетельствуют о том, что наши соперники сосредоточены на поиске в неправильных местах. Для нас это хорошая новость, поскольку это помогает в наших собственных поисках».

Отвечая на вопрос, преимущество McLaren обусловлено многими элементами или одним техническим решением, Андреа Стелла сказал: «Я бы хотел дать неправильный ответ, чтобы направить соперников по ложному пути. Но единственное, что я скажу, так это, что за годы в Формуле 1 я выучил, что надо сосредоточиться на собственных задачах и на основах.

Когда вы слишком отвлекаетесь на то, что делают другие, это обычно является тревожным сигналом, и вы должны вернуться к основам.

Боюсь, я дал правильный ответ, и сейчас помог соперникам. Но знаете, я честный человек, и не могу говорить неправильные вещи даже из тактических соображений».

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