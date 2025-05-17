Коко Гауфф против Жасмин Паолини в финале турнира WTA 1000: прогноз на матч от BTU Predict

Сегодня в Риме состоится финал женского турнира WTA 1000, в котором сыграют американка Коко Гауфф и Жасмин Паолини из Италии



Обе теннисистки одолели непростых соперниц на пути в финал. Это будет уже четвертая встреча между ними, и несмотря на преимущество Гауфф по очным матчам (2:1), именно Паолини выиграла их единственную игру на грунте, причем довольно уверенно – 6:4, 6:3 в Штутгарте в апреле.

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Рим. Коко Гауфф и Жасмин Паолини сойдутся в третьем американско-итальянском финале: анонс матча

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Форма и путь к финалу

Коко Гауфф подходит к финалу с впечатляющими показателями на грунте – 11 побед / 2 поражения. Она дошла до финала в Мадриде (проиграла Арине Соболенко) и в Риме стала седьмой теннисисткой в истории, достигшей финалов обоих «тысячников» на грунте в одном сезоне.

• Путь в Риме: Гауфф обыграла Викторию Мбоко (3:6, 6:2, 6:1), Магду Линетт (7:5, 6:3), Эмму Радукану (6:1, 6:2), Мирру Андрееву (6:4, 7:6) и Чжэн Циньвэнь (7:6, 4:6, 7:6). Полуфинал против Чжэн длился 3 часа 33 минуты, продемонстрировав проблемы с подачей (16 двойных ошибок).

• Сильные стороны: Мощный форхенд, выносливость и агрессия на задней линии. Гауфф сама отметила после победы над Радукану: «Я чувствую, что на грунте могу играть свободно, но мне нужно быть острее на своей подаче, чтобы не усложнять себе жизнь».

• Слабости: Нестабильная подача и склонность к затяжным сетам. Отмечается, что Коко Гауфф часто допускает провалы в отдельных сетах, особенно после физически изнурительных матчей.



Жасмин Паолини проводит довольно неплохую половину сезона, закрепившись в топ-5. Она выиграла 9 из 11 грунтовых матчей в 2025 году и завоевала титул в Дубае на харде. Финал в Риме – ее первый на домашнем «тысячнике».

• Путь в Риме: Паолини победила Лулу Сунь (6:4, 6:3), Онс Жабер (6:4, 6:3), Елену Остапенко (7:5, 6:2), Диану Шнайдер (6:7, 6:4, 6:2) и Пэйтон Стернс (7:5, 6:1). Единственный проигранный сет – против Шнайдер, где она проявила характер, отыгравшись со счета 0:4 во втором сете. После матча с Жабер Паолини сказала: «Играть дома – это как иметь дополнительного игрока на корте. Я чувствую, что могу бороться до конца».

• Сильные стороны: Скорость, защита и стабильность в розыгрышах. Паолини вынуждает соперниц ошибаться, затягивая их в длинные геймы. Ее умение держать мяч в игре делает ее кошмаром для агрессивных игроков вроде Гауфф.

• Слабости: Ограниченная мощь ударов и отсутствие опыта в финалах такого уровня. Паолини обязательно нужно постараться избежать раннего давления от Гауфф, иначе она рискует потерять свой ритм.



Личные встречи

Счет личных встреч – 2:1 в пользу Коко Гауфф:

2021 | Аделаида (хард): Гауфф – 6:4, 6:7, 6:2

2023 | Цинциннати (хард): Гауфф – 6:3, 6:2

2025 | Штутгарт (грунт): Паолини – 6:4, 6:3

Единственная грунтовая встреча в Штутгарте показала, что Паолини может нейтрализовать мощь Гауфф, используя скорость и углы. WTA Insider говоря об их последней встрече отмечала: «Паолини в Штутгарте заставила Гауфф играть лишние удары, что привело к 11 невынужденным ошибкам американки во втором сете». Также важным моментом является то, что римский грунт медленнее, чем в Штутгарте, что играет на руку оборонительному стилю Паолини.

Ключевые факторы

Полуфинал Коко Гауфф против Чжэн Циньвэнь был изнурительным, что может сказаться на ее восстановлении даже несмотря на день отдыха. С другой стороны, Паолини хотя и провела на корте почти на два часа меньше, продолжает выступление в паре, где вчера одержала победу в полуфинале.

Коко Гауфф в своей игре полагается на агрессию, но ее подача в данный период ее карьеры слабое и нестабильное звено. Паолини, напротив, строит игру на защите и контратаках, что идеально для медленного римского грунта.

Важным моментом может стать фактор трибун, которые максимально будут поддерживать свою теннисистку. На этом турнире уже было несколько скандалов связанных с поведением болельщиков во время матчей итальянских игроков и как на провокации может отреагировать Гауфф будет также влиять на ход поединка.



Прогноз на матч

Букмекеры betking считают Коко Гауфф фаворитом: коэффициент на ее победу – 1,45, тогда как успех Паолини оценивается коэффициентом – 2,83. Однако разница в котировках кажется завышенной, учитывая:

• Победу Паолини над Гауфф на грунте в Штутгарте.

• Домашний фактор и свежесть итальянки.

• Уязвимость подачи Гауфф и ее склонность к затяжным сетам.

Конечно победить Коко Гауфф в финале будет для Жасмин Паолини непростой задачей, однако учитывая все вышеперечисленные факторы, считаем, что итальянке вполне по силам выиграть один сет.

Прогноз BTU Predict: Жасмин Паолини фора по сетам +1,5 за 1,75 по линии betking



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