Турнир WTA в Монреале 2025: украинки и фавориты

Женский турнир WTA 1000 в Монреале, стартующий 27 июля, открывает североамериканскую хардовую серию, которая завершится на US Open. После короткой паузы, вызванной переходом с травяных покрытий, теннисистки вновь выходят на корт, чтобы побороться за престижный титул и важные рейтинговые очки. Турнир в Канаде — второй по возрасту в истории тенниса, и его статус подчеркивается внушительным призовым фондом и участием сильнейших спортсменок. В этом году в Монреале соберутся почти все звезды, за исключением первой ракетки мира Арины Соболенко, которая решила сконцентрироваться на подготовке к US Open. Особое внимание — на украинок, которых на турнире сразу четверо. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Украинки в Монреале: состав, форма, шансы

На турнире в Монреале выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская и дебютантка Юлия Стародубцева. Все они начнут борьбу со второго круга благодаря посеву или победам в квалификации. Свитолина, как десятая сеяная, получает относительно легкий старт — в первом матче она сыграет с победительницей пары между квалифаером и канадкой Кросс. В случае победы Элину ждут потенциальные матчи против Мертенс, Калинской и Анисимовой. Ястремская сейчас находится на ходу, но может столкнуться с усталостью — у нее много матчей за последние недели. Костюк в кризисе — серия из шести поражений подряд не вдохновляет. А для Стародубцевой Монреаль станет первым крупным турниром на харде этого сезона — она скорее будет набираться опыта.

Призовые и очки: что получат участницы

Турнир в Монреале входит в серию WTA 1000, а это значит, что победительница получит 1000 очков в рейтинг и солидную денежную награду. Общий призовой фонд — $5,152,599. Таблица распределения призовых и очков по этапам:

Этап Очки Призовые ($) 1 круг 10 12,770 2 круг 35 19,705 3 круг 65 33,000 4 круг 120 56,703 Четвертьфинал 215 107,000 Полуфинал 390 206,100 Финал 650 391,600 Победа 1000 752,275

Всего в турнире участвуют 96 спортсменок, 32 из которых получают освобождение от первого круга благодаря посеву. Это стандартная схема для WTA 1000 и создаёт комфортные условия для элитных игроков.

Главные фаворитки: кто поборется за титул

Отсутствие Сабаленко открывает дорогу для Иги Швьонтек — польская теннисистка только что выиграла Уимблдон и подходит к турниру в отличной форме. У неё простой путь до четвертьфинала, где могут поджидать Пегула или Анисимова. Американки традиционно сильны на родных хардах, и стоит обратить внимание на Гофф, Пегулу и Наварро. У Гофф непростой жребий с потенциальными матчами против Коллинз, Кенин и Паолини. У Пегулы — задачи сложнее: ей предстоит защищать титул и более 2900 очков, заработанных за летнюю серию в 2023 году. У Анисимовой после выхода в финал Уимблдона — приличный подъем, и она вполне может дойти до полуфинала.

Сенсации и прощания: чего ещё ждать от Монреаля

Среди возможных сюрпризов — выступление Мірри Андреевой, которая уверенно шла по турнирной сетке в начале года. У неё удобный жребий, и реальный шанс дойти как минимум до четвертьфинала. Также на турнире прощается с теннисом Ежени Бушар — бывшая пятая ракетка мира проведет свой последний профессиональный турнир на родной земле. В первом круге она сыграет с Аранго, но дальше продвинуться будет крайне сложно. Фавориты известны, но теннис — вид спорта, где всегда есть место сенсации.

Где смотреть турнир: трансляции и расписание

Матчи турнира в Монреале будут транслироваться на каналах Sportsnet и TVA Sports. В Украине турнир можно будет посмотреть на Setanta Sports. Также матчи доступны в онлайн-режиме на платформах WTA TV и других спортивных стриминговых сервисах. Начало турнирного действия — 27 июля, финал запланирован на 7 августа. Поклонникам тенниса стоит следить не только за финальными стадиями, но и за первыми раундами, где возможны интересные сюжеты с участием украинок.

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