Трое теннисистов отстранены за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило о временном отстранении трёх профессиональных теннисистов из-за положительных допинг-проб. В анализах спортсменов была обнаружена запрещённая анаболическая субстанция — болденон. Про сообщает редакция euro.com.ua.
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Кто отстранён?
Под санкции попали следующие игроки:
- Коннер Уэртас дель Пино (Перу) — 29 лет, 176-я ракетка мира в парном разряде;
- Марио Баррейрас Рейес (Бразилия) — 24 года, 365-е место в парном рейтинге;
- Андрес Урреа (Колумбия) — 30 лет, 412-я позиция в парном зачёте.
Как сообщает официальный сайт ITIA, допинг-пробы были взяты 14 мая 2025 года во время турнира ATP Challenger в Боготе. После разделения образцов на части A и B и проведения лабораторных исследований у всех трёх спортсменов был выявлен болденон — вещество, запрещённое Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и классифицированное как анаболический агент.
Какое наказание грозит игрокам?
С 7 июля 2025 года в отношении всех трёх игроков вступило в силу обязательное временное отстранение. Согласно правилам, они не имеют права участвовать в турнирах, проводить тренировки или посещать любые официальные мероприятия, санкционированные ATP, ITF, WTA и национальными теннисными федерациями.
Ни один из теннисистов на текущий момент не воспользовался правом обжаловать временное отстранение в Независимом спортивном трибунале, хотя такая процедура предусмотрена регламентом.
Важно отметить, что ни у одного из игроков не было разрешения на терапевтическое использование болденона, что усиливает позицию обвинения.
Что такое болденон?
Болденон — это анаболический стероид, который нередко используется в ветеринарии, особенно в животноводстве. Он входит в список запрещённых веществ WADA и строго контролируется в профессиональном спорте. Применение этого препарата без медицинского разрешения квалифицируется как серьёзное нарушение антидопинговых правил.
Напомним, ранее ITIA дисквалифицировало на 18 месяцев чемпиона US Open в парном разряде Макса Перселла за аналогичное нарушение антидопинговой программы.
Напомним, мы также писали о том, как прошел турнир WTA для Надежды Киченок.