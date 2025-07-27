Трое теннисистов отстранены за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) сообщило о временном отстранении трёх профессиональных теннисистов из-за положительных допинг-проб. В анализах спортсменов была обнаружена запрещённая анаболическая субстанция — болденон. Про сообщает редакция euro.com.ua.

Кто отстранён?

Под санкции попали следующие игроки:

Коннер Уэртас дель Пино (Перу) — 29 лет, 176-я ракетка мира в парном разряде;

(Перу) — 29 лет, 176-я ракетка мира в парном разряде; Марио Баррейрас Рейес (Бразилия) — 24 года, 365-е место в парном рейтинге;

(Бразилия) — 24 года, 365-е место в парном рейтинге; Андрес Урреа (Колумбия) — 30 лет, 412-я позиция в парном зачёте.

Как сообщает официальный сайт ITIA, допинг-пробы были взяты 14 мая 2025 года во время турнира ATP Challenger в Боготе. После разделения образцов на части A и B и проведения лабораторных исследований у всех трёх спортсменов был выявлен болденон — вещество, запрещённое Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и классифицированное как анаболический агент.

Какое наказание грозит игрокам?

С 7 июля 2025 года в отношении всех трёх игроков вступило в силу обязательное временное отстранение. Согласно правилам, они не имеют права участвовать в турнирах, проводить тренировки или посещать любые официальные мероприятия, санкционированные ATP, ITF, WTA и национальными теннисными федерациями.

Ни один из теннисистов на текущий момент не воспользовался правом обжаловать временное отстранение в Независимом спортивном трибунале, хотя такая процедура предусмотрена регламентом.

Важно отметить, что ни у одного из игроков не было разрешения на терапевтическое использование болденона, что усиливает позицию обвинения.

Что такое болденон?

Болденон — это анаболический стероид, который нередко используется в ветеринарии, особенно в животноводстве. Он входит в список запрещённых веществ WADA и строго контролируется в профессиональном спорте. Применение этого препарата без медицинского разрешения квалифицируется как серьёзное нарушение антидопинговых правил.

Напомним, ранее ITIA дисквалифицировало на 18 месяцев чемпиона US Open в парном разряде Макса Перселла за аналогичное нарушение антидопинговой программы.

Напомним, мы также писали о том, как прошел турнир WTA для Надежды Киченок.