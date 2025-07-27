Кличко может провести бой с Кабайелем

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко может вернуться на ринг ради громкого поединка с временным чемпионом WBC Аджитом Кабайелем. Об этом сообщил менеджер немецкого боксёра Спенсер Браун, комментируя возможную сенсацию в мире бокса. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Кличко vs Кабайель — бой, который соберёт стадион?

Спенсер Браун уверен, что поединок между Кабайелем и Владимиром Кличко вызовет огромный интерес у публики и станет настоящим кассовым хитом:

«Представьте, сколько билетов продаст бой между Кличко и Кабайелем? Это невероятный поединок, и это не фантастика — он может состояться уже скоро», — заявил Браун.

Аджит Кабайель — непобеждённый боксёр из Германии и действующий временный чемпион WBC. Победа над Арсланбеком Махмудовым укрепила его статус, и теперь он готов к бою с именитым соперником. Возвращение Кличко, даже в разовом формате, стало бы громким событием для всей индустрии.

Кличко может вернуться спустя 7 лет

Напомним, Владимир Кличко завершил карьеру в 2017 году после поражения от Энтони Джошуа техническим нокаутом. Этот бой стал финальной точкой в его легендарной карьере, во время которой украинец удерживал титулы чемпиона мира на протяжении десятилетия.

Ранее Кличко признавался, что его старший брат Виталий советовал ему завершить карьеру ещё в 2004 году — после поражения от Леймона Брюстера. Тем не менее Владимир тогда вернулся и провёл одну из самых доминирующих серий побед в истории хевивейта.

Теперь, по словам представителей Кабайеля, вероятность возвращения Кличко вновь обсуждается в кулуарах. Если стороны договорятся, бой может стать одним из самых громких событий года и с лёгкостью собрать полный стадион.

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