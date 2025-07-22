ХРГОВИЧ: «Именно благодаря этому Усику удалось победить, но он пропустил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое боксерское шоу с поединком за абсолют.

Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания).

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Украинский боксер в пятом раунде завершил бой. Сначала Александр отправил Даниэля в нокдаун, а позже поставил точку в поединке – это нокаут!

Бывший претендент на чемпионский бой в супертяжелом весе Филип Хргович поделился мыслями о поединке.

«Усик – был терпеливым, именно поэтому он и победил. Хотя Дюбуа сумел нанести ему тяжелые удары. Усик сломил Дюбуа, у Александра отличная работа ног, все качества на высоком уровне», – сказал Хргович.

sport.ua