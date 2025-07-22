Санчес: Мы расплачиваемся за решения, принятые до сезона

Проблемы Alpine F1, с трудом зарабатывающей очки в этом сезоне, связаны с решениями, принятыми ещё до начала чемпионата, когда составлялись планы по модернизации машины A525.

В 2026 году заводскую команду концерна Renault ждут радикальные перемены, ведь кроме перехода на новый технический регламент, ей предстоит смена поставщика силовых установок, поэтому было решено сократить до минимума программу модернизации шасси. Теперь об этом приходится сожалеть, однако вряд ли что-то можно исправить.

Позади половина сезона, и команда находится на последнем месте в зачёте Кубка конструкторов, у неё всего 19 очков – на 10 меньше, чем у занимающей 9-е место Haas F1.

«Планы составлялись ещё до начала сезона. Было решено, что в этом году значительный комплекс обновлений мы подготовим только к этапу в Барселоне, – признал Давид Санчес, исполнительный технический директор Alpine F1, в интервью Auto Motor und Sport. – Все машины очень близки по конструкции. Различия между ними становятся совсем небольшими, но это означает, что слабости, присущие нашей A525, проявляются всё заметнее.

Поэтому на каких-то трассах нам приходится настраивать аэродинамический обвес на меньший уровень прижимной силы, но это приводит к более интенсивному износу резины. Хуже всего с этим обстояло дело в Австрии.

Когда всё идёт нормально, наш темп не такой уж плохой. И сейчас главная задача в том, чтобы как можно чаще выходить на этот уровень. Мы должны как можно более точно адаптироваться к конкретным условиям, сопровождающим конкретную гонку – так надо действовать на каждом следующем этапе.

Иногда результаты по-настоящему расстраивают, но наши парни делают всё, что в их силах. Хотя, конечно, плохо, если у нас вообще нет уверенности, сможем ли мы до конца года заработать ещё сколько-нибудь очков. Всё это невесело.

Но мы приняли смелое решение, когда составляли планы на сезон, и теперь за это расплачиваемся. Это я подсказал команде пойти по этому пути. Надеюсь, такой подход окупится в следующем году. Мы хотим вернуться в группу лидеров, хотим бороться за подиумы. Судя по тому, что я вижу на базе в Энстоуне, подготовка к 2026-му идёт неплохо. Ожидания у всех в команде велики, и я уже не могу дождаться момента, когда мы увидим новую машину на трассе.

В прошлом году некоторые уже списывали нас со счетов, но нам удалось переломить ход событий. Впрочем, в этом году ситуация несколько иная. В настоящее время мы даже не претендуем на очки. Мы медленнее, чем наши непосредственные соперники. Следовательно, приходится полагаться на обстоятельства – только это порой может нам помочь. Но сократить отставание будет очень трудно».

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