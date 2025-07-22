ЛЧ. Кухаревич забил за Слован, потенциальные соперники Динамо пока равны, греки ближе к Шахтеру

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов – это тридцать команд, разделенных на пятнадцать игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей пройдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, побежденные опустятся в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Первые матчи стадии разделены на два игровых дня – 22-го и 23-го июля 2025-го года.

КуПС (Финляндия) – "Кайрат" (Казахстан) 2:0

Голы: Туре 49, Оксанен 71

"Кайрат" уже помог Украине, выбив в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов "Олимпию" и лишив нашего конкурента возможности получить бонусы в Таблицу коэффициентов. За это спасибо. А вот за результат в Финляндии – грустно. КуПС – крепкий орешек, но такая победа финнов не ожидалась. Дома "Кайрату" придется что-то придумывать.

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Црвена Звезда" (Сербия) 0:1

Гол: Бруно Дуарте 30

Удаление: Йонг-Ву 41 ("Црвена Звезда", прямая красная)

Было бы выгодно, если бы "Црвена Звезда" не прошла "Линкольн Ред Импс" (конкуренция с Украиной в Таблице коэффициентов, конкуренция за посев с "Динамо"), или если бы хотя бы не выиграла в одном из матчей противостояния. Однако мы уже слишком много хотим. Класс соперников разный. Сербы в гостях выиграли даже с ранним удалением в составе.

"Ноа" (Армения) – "Ференцварош" (Венгрия) 1:2

Голы: Хартенманн 36 (автогол) – О'Дауда 45, Варга 49

Удаление: Сиссе 82 ("Ференцварош", прямая красная)

Несколько похожая история – у другого нашего конкурента (и конкурента "Динамо" за посев). Правда, удаление было поздним, а голов "Ференцварош" забил два, а не один, как "Црвена Звезда". Однако победа – минимальная, поэтому у "Ноа" остаются минимальные шансы на ответный матч.

Интересно, смогут ли они навязать конкуренцию в Будапеште…

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Динамо" (Киев, Украина) 0:3

Голы: Ванат 13, Буяльский 76, Волошин 90+2

Отчет о матче >>>

"Копенгаген" (Дания) – "Дрита" (Косово) 2:0

Голы: Маттссон 69 (пен.), Маттссон 76 (пен.)

"Динамо" для шансов на посев в четвертом квалификационном раунде Лиги чемпионов нужен вылет кого-то из высокорейтинговых во втором. Например, "Копенгагена". Датчане долго не могли сломить сопротивление "Дриты", но все же затолкали два гола с пенальти. И практически не оставили шансов сопернику.

"Копенгаген" уже не отпустит.

"Виктория" (Чехия) – "Серветт" (Швейцария) 0:1

Гол: Мраз 13

Сенсация? Как минимум это неожиданный результат. Мы привыкли позиционировать "Викторию" как довольно сильного еврокубкового бойца, поэтому домашнее поражение чехов удивляет. Это еще раз доказывает, как прогрессирует "Серветт". На выезде "Виктории" против швейцарцев будет еще сложнее.

РФШ (Латвия) – "Мальме" (Швеция) 1:4

Голы: Лемаич 40 – Розенгрен 13, Янссон 35, Хакшабанович 58, Йонсен 88 (пен.)

Борьбы здесь не получилось. Шведы уничтожили РФШ на его же поле. Уже сейчас латвийцам следует готовиться к Лиге Европы, где, вероятно, будет проще раскрыть свой потенциал.

"Пафос" (Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив) 1:1

Голы: Бассуамина 81 – Мадмун 90+10

Отчет о матче >>>

"Шкендия" (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния) 1:0

Гол: Вебстер 65

Удаление: Чака 70 ("Шкения", прямая красная), Тенасе 79 (ФКСБ, прямая красная)

Хороший результат в контексте борьбы Украины за как можно более высокие позиции в Таблице коэффициентов. Румыния – наш конкурент, поэтому поражение ее чемпиона играет нам на руку. Но судьба противостояния еще не решена.

"Слован" (Словакия) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) 4:0

Голы: Барсегян 40, Стрелец 42, Толич 62, Кухаревич 90+4

Здесь все понятно. Конкурент Украины берет максимум очков из возможного в этом матче, а также практически имеет гарантию выхода в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Четвертый гол чемпиона Словакии забил украинский новичок Николай Кухаревич, который появился на поле на 86-ой минуте – понадобилось менее десяти оборотов секундной стрелки.

Еще один украинец Даниил Игнатенко провел матч в резерве.

"Лех" (Польша) – "Брейдаблик" (Исландия) 7:1

Голы: Милич 4, Исхак 37 (пен.), Перейра 42, Исхак 45+3 (пен.), Бенгтссон 45+6, Ягелло 77, Исхак 85 (пен.) – Гуннлаугссон 28

Удаление: Маргейрссон 31 ("Брейдиблик", прямая красная)

Счет был 1:1, когда у "Брейдаблика" произошло удаление. И это сломало игру – дальше в воротах чемпиона Исландии оказалось еще шесть голов. Уже даже нет возможности что-то исправить, несмотря на факт наличия ответного матча.

Далее из этой пары пойдет "Лех".

"Риека" (Хорватия) – "Лудогорец" (Болгария) 0:0

Еще одна потеря нашим конкурентом доли в Таблице коэффициентов. Спасибо за это "Риеке", которая не позволила "Шахтеру" стартовать сразу с основного этапа Лиги Европы 2025/26.

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Панатинаикос" (Греция) 2:0

Голы: Кертис 51, Гассама 78

Удаление: Вагианнидис 58 ("Панатинаикос", вторая желтая)

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