Легендарный Майк Тайсон назвал шесть лучших боксеров за все времена

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон назвал лучших боксеров за все времена.

«Лучшие боксеры всех времен? В моем списке будут Роберто Дюран, Сонни Листон, Сальвадор Санчес, Шугар Робинсон, я бы также упомянул Джо Ганса, первого темнокожего чемпиона в истории. На вершине моего списка будет Мухаммед Али», – сказал Тайсон.

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него. Тайсон отметил силу Джорджа Формана, с которым ни разу не проводил поединок.

sport.ua