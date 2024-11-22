«Кто-то ошибся». Менеджер Усика – об информации про мегафайт с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Украинский промоутер Александр Красюк опроверг информацию о возможном бое Дениса Беринчика (19-0, 9 КО) против британского боксера Сэма Ноукса (15-0, 14 КО) в андеркарде поединка Александр Усик – Тайсон Фьюри:

«Не понимаю. Кто-то ошибся».

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Напомним, ранее по сети распространялся постер, на котором бой Дениса Беринчика и Сэма Ноукса изображен в андеркарде поединка Усик – Фьюри, несмотря на то, что в официальном андеркарде этого файта не было.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua