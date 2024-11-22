«Запретите хоккей в Юте». В Америке негодуют из-за перелома ноги у Овечкина

Реакция болельщиков на травму Овечкина, из-за которой он выбыл на 4-6 недель

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин пропустит несколько недель из-за травмы. Фото Imagn Images, USA Today Sports В печали и тревоге.

19 ноября нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил травму в матче с «Ютой» (6:2). Спустя три дня клуб раскрыл детали: россиянин сломал малоберцовую кость левой ноги и пропустит от четырех до шести недель. Это означает, что погоня за рекордом Уэйна Гретцки как минимум откладывается. Что об этом думают американские СМИ, фанаты и одноклубники?

ESPN: «В 39 лет восстановиться будет нелегко»

«Все сразу выглядело серьезно: вот почему столкновение Овечкина с игроком «Юты» было так трудно воспринимать. От таких травм бывает нелегко оправиться. Например, Джейк Дебраск ломал малоберцовую кость в 2023 году, и прошло более шести недель, прежде чем «Бостон Брюинз» начали осторожно возвращать его в состав.

Восстановление Овечкина будет как физическим, так и психологическим: сама малоберцовая кость должна зажить, а затем он должен быть готов вернуться на лед, начать доверять своему телу. В 39 лет это нелегко».

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«Русская машина никогда не ломается». Так в 2006 году заявил журналистам молодой нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Ну что ж, 18 лет спустя российская машина дала трещину.

Сезон Овечкина сейчас приостановлен, и ему не хватает всего 27 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки, члена Зала хоккейной славы, и побить рекорд всех времен (894). При оптимистичном прогнозе о восстановлении он вернется на лед в конце декабря, но его игровая форма, скорее всего, будет ниже той, в которой он находился в ноябре.

Однако еще не все потеряно для Великой Восьмерки. Ови все же побьет рекорд Гретцки в этом сезоне. История показывает, что Алекс способен на вещи, которые неподвластны ни одному обычному хоккеисту. Если он существенно сбавит обороты после возвращения или столкнется с травмой, у него все равно останется еще один год по контракту с «Вашингтоном».

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Si.com: «Овечкин был железным человеком»

«Это разочаровывающий удар как для «Кэпиталз», так и для Овечкина, продолжающего преследовать рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов за всю историю. Александр был железным человеком на протяжении всей карьеры, пропустив из-за травмы всего 35 матчей за 20 лет. Отсутствие на льду в течение четырех-шести недель, скорее всего, станет самым длительным в его карьере».

Том Уилсон, одноклубник: «Каждый в хоккейном мире разочарован»

«Все расстроены. Мы сидели и говорили: «Это странно. Невероятно, что он действительно травмирован. Он теперь типа будет пропускать игры?» Я уже давно здесь, и для меня это в новинку.

Овечкин гонится за чем-то большим, чем хоккей. Я думаю, каждый в спортивном мире просто чувствует это небольшое разочарование, эту эмоцию… Все мы просто болеем за него.

Поэтому, придя в раздевалку и увидев, что он травмирован, я был немного расстроен как товарищ по команде. Но, в конце концов, это хоккей. Это часть игры, всякое случается. Парни восстанавливаются после травм, и он сделает то же самое», — заявил игрок «Кэпиталз» в интервью сайту NHL.

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Спенсер Карбери, тренер: «Первый матч без Овечкина? Средне»

«Мне показалось, что мы не очень хорошо владеем шайбой. Мы много выбрасывали ее, перебрасывали. Не смогли создать ни одного существенного момента в зоне атаки. У нас было несколько возможностей, но все они были связаны с их ошибками… У нас не было ничего, над чем бы мы работали и что генерировали… В общем, средне», — так тренер «Кэпиталз» прокомментировал первую после травмы Овечкина игру.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Колорадо Эвеланш» — 1:2.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Реакция фанатов

Predz9000: «Надеюсь на скорейшее выздоровление Великой Восьмерки. Хоккей без него уже не тот».

TictacmagicNFT: «Запретите хоккей в Юте навсегда!»

CanucksFanWI: «Я только что восстановился после такой же травмы, и мне столько же лет, сколько и ему. Конечно, я не профессиональный спортсмен, но мне потребовалось 12 недель, чтобы вернуться на коньки, и еще четыре недели, чтобы почувствовать себя комфортно в полную силу. Я не вижу, чтобы он вернулся через четыре-шесть недель».

CFCplswin: «Джек Макбейн, мы придем за тобой!»

BodogCA: «Неужели мы сглазили его своими подсчетами?»

Pasling270: «Черт, могло быть и хуже. Но не конец света. Спасибо, что рассказали нам, в чем дело. Выздоравливай, Ови! Мы любим тебя!»

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