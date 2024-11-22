Хорнер: Мы можем отложить решение о составе до Мельбурна

В Лас-Вегасе руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер заявил, что решение о том, кто станет напарником Макса Ферстаппена в 2025 году, команда может отложить вплоть до мартовского Гран При Австралии, первого этапа следующего сезона. При этом Хорнер добавил, что ждёт результатов от Серхио Переса в трёх заключительных Гран При сезона, поскольку команда продолжает борьбу за Кубок конструкторов.

Кристиан Хорнер: «У всех наших гонщиков подписаны контракты, и мы знаем условия этих контрактов. Мы можем, если так захотим, отложить решение о составе до этапа в Мельбурне в следующем году. Просто потому, что у нас такие контракты с гонщиками. Но, конечно, в конце года мы оценим всю информацию, которая есть у нас на руках.

Серхио наш гонщик, и мы хотим, чтобы он максимально выложился. В последние недели и месяцы ему действительно пришлось тяжело. Учитывая борьбу в Кубке конструкторов, мы отчаянно нуждаемся, чтобы обе машины приносили результат, чего не было в последнее время.

Именно поэтому мы надеемся, что Серхио сильно выступит в оставшихся гонках. Без этого мы никак не выиграем Кубок конструкторов».

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