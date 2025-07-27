«Ливерпуль» готов продать Нуньеса за £60 млн

Форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может покинуть клуб этим летом. 26-летний уругваец не был включён в заявку команды на товарищеский матч против «Милана», что усилило слухи о его скором уходе. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Нуньес — вне состава и вне планов?

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот принял решение не включать нападающего в список игроков на предсезонные игры. Это, по данным источника, связано с возможным трансфером, который клуб уже прорабатывает.

Несмотря на интерес со стороны «Наполи», сумма в 60 миллионов фунтов стерлингов (около €70 млн) стала преградой для итальянцев. Сейчас основным претендентом на игрока остаются клубы из Саудовской Аравии, однако сам Нуньес хочет остаться в Европе.

«Нуньес рассчитывает продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов», — отмечает TalkSport.

Почему «Ливерпуль» готов продать форварда?

Дарвин Нуньес перешёл в «Ливерпуль» в 2022 году из «Бенфики» за сумму около €75 млн. Однако нападающий так и не стал ключевым игроком на «Энфилде». В прошлом сезоне он провёл 54 матча во всех турнирах, забив 18 голов и отдав 5 результативных передач. Несмотря на неплохую статистику, тренерский штаб не видит в нём стратегического игрока на будущее.

С учётом интереса к другим нападающим и стремлением клуба обновить состав, продажа Нуньеса может стать частью перестройки.

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