Американские звезды с акциями британских клубов

Футбол — это уже давно не просто спорт, а прибылевая глобальная индустрия. Особенно если речь идет о британских клубах, где вращаются крупнейшие телевизионные контракты, играют звезды мирового масштаба, а аудитория болельщиков охватывает миллионы. Неудивительно, что заокеанские знаменитости всё чаще обращают внимание на английский футбол — и не только как фанаты, но и как инвесторы. В этой статье расскажем о семи известных американцах, которые стали владельцами долей в британских футбольных клубах. Статья подготовлена редакцией euro.com.ua по материалам источника.

Райан Рейнольдс и Роб Макелхенни: голливуд и «Рексем»

Голливудские актеры Райан Рейнольдс и Роб Макелхенни приобрели валлийский клуб «Рексем» еще в 2020 году, когда команда играла в пятом дивизионе. За четыре года при их участии клуб поднялся до Чемпионшипа и обновил свой трансферный рекорд, заплатив 2,5 млн евро за новозеландца Какаче. Владельцы активно инвестируют в развитие клуба, и теперь болельщики могут мечтать о выходе в АПЛ. Их имена открывают доступ к рекламным и маркетинговым возможностям на американском рынке, что дает клубу уникальное преимущество.

Рэпер Snoop Dogg и его доля в «Суонси»

Самым свежим примером интереса селебрити к британскому футболу стал рэпер Snoop Dogg, который приобрел долю в валлийском клубе «Суонси», выступающем в Чемпионшипе. Музыкант отметил, что его вдохновила история команды и региона, а сам клуб он назвал «аутсайдером, который умеет бороться» — как и он сам. Хотя участие рэпера в управлении клубом вряд ли изменит спортивные результаты в ближайшее время, его публичность и медийный вес способны привлечь новую аудиторию и увеличить доходы команды.

Джей Джей Уотт и «Бернли»

Звезда NFL Джей Джей Уотт и его жена стали миноритарными акционерами клуба «Бернли» весной 2023 года. Хотя его любимая команда — «Челси», приобрести ее акции не удалось, и пара выбрала другой британский клуб. Основной владелец «Бернли» — тоже американец Алан Пейс, который активно сотрудничает с Уоттом. Кроме того, они вместе приобрели большую часть акций испанского «Эспаньола». Это может стать частью стратегии по созданию международной футбольной сети под эгидой ALK Capital.

Том Брэди и амбиции «Бирмингем Сити»

Легендарный квотербек Том Брэди стал совладельцем «Бирмингем Сити» в 2023 году. Изначально его команда допустила несколько серьезных ошибок — в том числе приглашение Уэйна Руни в качестве тренера, что привело к вылету клуба из Чемпионшипа. Однако позже управление было пересмотрено, и клуб вернулся в дивизион. Впереди — грандиозные планы по строительству нового стадиона стоимостью 3 миллиарда фунтов. Эти шаги подтверждают серьезные намерения Брэд и его партнеров развивать бренд клуба.

Майкл Б. Джордан и «Борнмут»

Актер Майкл Б. Джордан, известный по ролям в «Черной пантере» и «Криде», стал миноритарным акционером клуба «Борнмут» после того, как его купил бизнесмен Билл Фоли. Хотя Джордан пока не принимает активного участия в управлении клубом, его медийная узнаваемость может сыграть роль в будущем. Его появление на стадионе с фанатским шарфом вызвало позитивную реакцию болельщиков, а значит, участие актера уже приносит маркетинговую пользу.

Леброн Джеймс и «Ливерпуль»: история с 2011 года

Еще в 2011 году Леброн Джеймс стал миноритарным акционером «Ливерпуля» благодаря партнерству с Fenway Sports Group. Позднее он также получил доли в «Бостон Ред Сокс» и гоночной команде NASCAR. Сотрудничество Леброна с «Ливерпулем» было не только финансовым, но и креативным — был выпущен совместный бренд спортивной одежды, сочетающий элементы футбола и баскетбола. Джеймс также поддерживал клуб в благотворительных проектах, что помогло укрепить его имидж.

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