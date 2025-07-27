Финал Евро-2025: Англия — Испания (женщины)

27 июля в 19:00 по киевскому времени в Женском чемпионате Европы-2025 состоится финальное противостояние между сборными Англии и Испании. Матч пройдет на стадионе, который уже стал свидетелем драматических развязок плей-офф, и обещает стать яркой кульминацией турнирного шляха для обеих команд. Обе сборные прошли непростой путь до решающего матча, однако каждая из них готова побороться за звание найсильнейшей команде континенту. В преддверии поединка разбираем путь команд, ключевые моменты и прогноз букмекеров. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Сборная Англии: путь с борьбой до последнего свистка

Команда Англии, действующий чемпион Европы, стартовала на турнире не слишком уверенно. В первом матче группового этапа “львицы” уступили Франции со счетом 1:2. Однако затем взяли уверенные победы над Нидерландами (4:0) и Уэльсом (6:1), обеспечив себе второе место в группе. В плей-офф англичанки показали характер. В четвертьфинале против Швеции они уступали 0:2, но смогли сравнять счет благодаря голам на 79-й и 81-й минутах, а затем победили в серии пенальти.

Полуфинальный поединок против Италии стал настоящим испытанием: соперник открыл счет, а “львицы” смогли отыграться только на 90+6-й минуте. Уже в компенсированное время Англия получила право на пенальти, который реализовала и вырвала победу — 2:1. Команда вновь подтвердила статус боевой и непредсказуемой. Теперь у Англии есть шанс защитить титул и войти в историю женского футбола Европы.

Испания: уверенность, атакующий стиль и контроль

Сборная Испании считалась одним из главных фаворитов турнира с самого начала — и полностью оправдала ожидания. На групповом этапе “красная фурия” не заметила соперниц, разгромив Португалию (5:0), Бельгию (6:2) и Италию (3:1). В четвертьфинале испанки обыграли Швейцарию со счетом 2:0, при этом не реализовав пенальти в первом тайме. Настоящее напряжение пришло в полуфинале против Германии: матч получился сложным, однако именно Испания вышла победителем, забив единственный мяч уже в дополнительное время.

Команда демонстрирует атакующий и организованный футбол, с отличным движением и доминированием в центре поля. У испанок глубокий состав, в котором каждая футболистка способна внести вклад в результат. И сейчас они находятся в прекрасной физической и тактической форме, чего не всегда хватает их соперницам.

Личные встречи: баланс напряженной конкуренции

Сборные Англии и Испании регулярно пересекаются на международных турнирах и матчах Лиги наций. В текущем сезоне команды дважды встречались: англичанки выиграли домашнюю игру со счетом 1:0, а испанки взяли реванш — 2:1. В очных противостояниях нередко побеждает тот, кто лучше справляется с давлением, ведь по уровню состава и организации игры обе команды сравнимы.

История говорит о равенстве, но нынешняя форма сборных может сыграть решающую роль. Испания пока выглядит стабильнее и мощнее как в атаке, так и в обороне, в то время как Англия нередко вытягивает матчи на характере и индивидуальном мастерстве.

Прогноз и котировки букмекеров

Финал — это всегда непредсказуемость, однако аналитики склоняются к победе Испании. По линии букмекера GGBET, коэффициент на победу “красной фурии” составляет 1.80, ничья оценивается в 3.62, а победа Англии — в 4.55. Несмотря на статус действующего чемпиона, английская команда выглядит менее убедительно на фоне испанок.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на ставку “победа Испании в основное время”, а также рассмотреть вариант “тотал больше 2.5”, учитывая атакующую направленность обеих сборных. Тем не менее, в финале возможно всё — особенно с учетом характерных камбэков англичанок.

Игра заслуживает внимания

Матч 27 июля может стать классикой — с интригой, напряжением и высококлассным уровнем игры. Болельщикам точно будет, за кем следить, а победа любой из сторон станет исторической.

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