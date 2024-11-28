«Потратил силы на клоунаду». Топ-боксер назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком

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Топовый украинский боксер Карен Чухаджян назвал причины поражения британца Тайсона Фьюри в первом поединке против украинца Александра Усика:

«Что нужно сделать Фьюри, чтобы победить Усика? Во-первых, не кривляться, как это было в первом бою. Мне кажется, что он очень много сил потратил на клоунаду. Ведь когда он серьезно брался за дело, то у него были очень крутые эпизоды. По корпусу хорошо работал».

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua