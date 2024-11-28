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Футбол

Будущее Анчелотти в Реале под вопросом после поражения команды от Ливерпуля

Карло вскоре встретится с Флорентино Пересом

Будущее Анчелотти в Реале под вопросом после поражения команды от Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Поражение от "Ливерпуля" в Лиге чемпионов поставило под сомнение будущее Карло Анчелотти на посту главного тренера "Реала".

    По информации Marca, в ближайшее время Анчелотти должен встретиться с президентом клуба Флорентино Пересом. Именно во время этого разговора станет понятно, сохранит ли итальянец свою должность.

    Третье поражение в пяти матчах значительно усложнило задачу "Реала" в Лиге чемпионов. Сейчас подопечные Карло занимают 24 место в турнирной таблице ЛЧ, имея 6 очков.

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