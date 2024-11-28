Мик Шумахер расстанется с Mercedes в конце сезона

В Mercedes подтвердили, что Мик Шумахер завершит сотрудничество с командой в качестве резервного пилота после окончания сезона 2024 года. Как явствует из сегодняшнего пресс-релиза, это выбор немецкого гонщика.

С начала 2023 года в течение двух сезонов он был резервистом Mercedes, регулярно бывал на гонках, работал на симуляторе, а также участвовал в тестах. Но в минувшем сезоне он совмещал эти обязанности с выступлениями за заводскую команду Alpine в WEC.

Тото Вольфф, исполнительный директор и руководитель Mercedes-AMG F1 Team: «В роли резервного гонщика Мик проявляет трудолюбие, старательность и целеустремлённость, и на протяжении двух лет он вносил очень важный вклад в работу команды.

Он работал на симуляторе, тестировал различные машины и входил в гоночную бригаду – большего мы от него просить не могли. С самого первого дня он легко сработался с командой и на базах в Брэкли и Бриксуорте все к нему относились с невероятной теплотой.

Но Мик прежде всего гонщик, и это для него самое главное. И в те времена, когда он выступал в Формуле 1, и в этом году в гонках на выносливость он демонстрировал, что он – профессионал невероятно высокого уровня. Мы это видим, и он заслуживает участия в самых лучших чемпионатах.

Поскольку он решил принять новый вызов, я бы хотел лично поблагодарить Мика за его вклад в работу нашей команды, и мы желаем ему всего наилучшего во всех его будущих начинаниях».

Мик Шумахер: «Я благодарен Тото и всей команде Mercedes за те глубокие знания, которые я приобрёл за два года. Безусловно, это позволило мне стать более опытным гонщиком, ведь научился лучше разбираться в технической стороне дела.

Но мне трудно просто смотреть, как эти машины участвуют в гонках, не имея возможности самому занять место в кокпите. Я хочу вновь полностью сосредоточиться на продолжении гоночной карьеры. В конечном итоге любой гонщик хочет выступать в соревнованиях, именно гонки позволяют испытывать те эмоции, которые тебе так дороги».

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