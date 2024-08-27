Пьер Гасли: Для меня этап в Монце – почти домашний

В Alpine заработали очки в двух гонках подряд и хотели бы закрепить успех в Монце, тем более, что Пьеру Гасли в воскресенье исполнится 30 лет…

Пьер Гасли: «Я рад вернуться после летнего перерыва и заработать очки в Зандфорте. Я финишировал лучшим за четверкой сильнейших команд – в этом заслуга всех в Alpine. Мы проделали отличную работу, смогли переломить ситуацию после тренировок и в квалификации я вышел в финал.

Обгон Aston Martin на старте сыграл важную роль, позиция на трассе позволила полностью контролировать ход гонки. Чтобы реализовать стратегию одного пит-стопа, нужно было провести несколько обгонов, и я очень хорошо освоился с внешним радиусом в первом повороте!

С нетерпением жду возвращения в Монцу. Для меня это место моей первой победы в Формуле 1 и почти домашний Гран При. Я живу в Милане, поэтому каждую ночь могу спать дома (и видеть свою собаку)!

Все гонщики любят Монцу. Мне нравится её скоростной характер. Там провели реконструкцию, нам потребуется время, чтобы со всем разобраться. В этом сезоне мы доказали, что способны принимать верные решения и прибавили в скорости. Если мы продолжим упорно работать и делать выводы, нам по силам провести ещё один сильный уик-энд».

Эстебан Окон: «Уик-энд в Зандфорте был сложным. В день гонки я сделал всё возможное, но отсутствие возможностей для обгона и трафик не позволили добиться большего, чем 15-е место.

Но не обошлось и без положительных моментов. Мы многому научились, собрали большой объём информации, а мой напарник заработал очки. Надеюсь, в Монце мы вернёмся в борьбу в лучшей форме.

Мне всегда нравился гоночный уик-энд в Монце и возможность выступить в Италии. Страсть тифози заразительна, они не похожи на других болельщиков. Вся команда любит приезжать на Гран При Италии.

В юности я провел много времени в Италии, она занимает особое место в моем сердце, и, конечно, трасса невероятно хороша для пилотирования. Скорость, адреналин – все гонщики любят гоняться в Монце. Мы будем усердно работать на этой неделе, чтобы в Монце выложиться на все 100%».

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