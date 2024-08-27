Зальцбург – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Зальцбург – Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 27 августа киевское "Динамо" проведет ответный матч против "Зальцбурга" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/25.
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Команда Александра Шовковского после поражения в Люблине 0:2 постарается совершить камбэк на поле соперника.
Игра пройдет на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву.
Трансляция поединка будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25, Ответный матч
27.08.2024
Зальцбург, "Ред Булл Арена"
"Зальцбург" 22:00 "Динамо"
Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>
Трансляция матча
В эфире
Трансляція матчу Зальцбург – Динамо (Київ) Смотреть трансляцию