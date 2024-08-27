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Футбол

Зальцбург – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Зальцбург – Динамо: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.08.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо Київ

    • Сегодня, 27 августа киевское "Динамо" проведет ответный матч против "Зальцбурга" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2024/25.

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    Команда Александра Шовковского после поражения в Люблине 0:2 постарается совершить камбэк на поле соперника.

    Игра пройдет на стадионе "Ред Булл Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Трансляция поединка будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

    Также состоится текстовая онлайн-трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

    Четвертый раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25, Ответный матч
    27.08.2024
    Зальцбург, "Ред Булл Арена"
    "Зальцбург" 22:00 "Динамо"
    Видеотрансляция – MEGOGO Футбол 1
    Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>

    Трансляция матча

    Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Зальцбург - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляція матчу Зальцбург – Динамо (Київ) Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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