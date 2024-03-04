Энтони ДЖОШУА – о бое с Нганну: «Готовлюсь к двенадцати раундам»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) ответил на заявления бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну, который собирает нокатировать Эй Джея.

«Я очень оптимистичен и полон сил. Если кто-то думает, что может нокаутировать меня, то посмотрим, насколько он хорош. Я буду прямо перед ним и сделаю так, что ему будет чертовски сложно достичь своей цели.

Посмотрим, насколько сильно они этого хотят. 8 марта состоится бой, и я не могу дождаться возможности продемонстрировать свои навыки и сразиться с человеком, который считает, что может меня нокаутировать. Я готовлюсь к двенадцати раундам», – сказал Джошуа.

Бой Джошуа – Нганну состоится 8 марта.

sport.ua