Australian Open. Джокович в четырёх сетах обыграл Алькараса и 12-й раз сыграет в полуфинале турнира

Новак Джокович продолжает своё выступление на Открытом чемпионате Австралии



Мельбурн, Австралия • 12-26 января • хард • A$38,068,000

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 7) – Карлос Алькарас (Испания, 3) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4

Сербский теннисист одержал пятую победу в восьми встречах с Алькарасом и шестой раз подряд сыграет в полуфинале Australian Open (был вынужден пропустить турнир в 2022 году). В целом это будет 12-й полуфинал для Новака в Мельбурне и 50-й на турнирах Grand Slam.

Новак Джокович стал третьим игроком, который в возрасте 37 или старше дошёл до полуфинала австралийского “мэйджора”. Ранее такое удавалось австралийцу Кену Розуоллу и Роджеру Федереру из Швейцарии.

Напомним, что серб является десятикратным чемпионом Australian Open. В следующем раунде серб сыграет против Александра Зверева, с которым ранее встречался 12 раз и одержал восемь побед.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua