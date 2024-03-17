Секешфехервар. Молчанов и Горанссон проиграли в финале парного турнира на решающем тай-брейке

Первая ракетка Украины в паре Денис Молчанов не сумел выиграть титул на «челленджере» в Венгрии

Секешфехервар, Венгрия • 11 — 17 марта • грунт (зал) • €74,825

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

[1] Денис Молчанов/Андре Горанссон (Украина/Швеция) — Титуан Дроге/Маттео Мартино (Франция) 6:4, 5:7, 8-10

Денис Молчанов и Андре Горанссон провели первый совместный турнир. В финальном поединке украинско-шведский тандем допустил пять двойных ошибок, проиграл два гейма на своей подаче и сделал два брейка.

36-летний Денис Молчанов 67-й раз дошел до финала турнира ATP Challenger Tour в парном разряде и боролся за свой 38-й титул. Это был первый финальный поединок для лидера украинского парного тенниса в этом сезоне.

За свое выступление в Секешфехерваре Денис Молчанов заработал 1,225 евро призовых и 50 рейтинговых очков.

btu.org.ua