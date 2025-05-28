Элина Свитолина – о выходе в третий круг Ролан Гаррос: “Рада победе в двух сетах – исход поединка решили буквально несколько очков”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пообщалась с журналистами после выхода в третий круг на Открытом чемпионате Франции



О впечатлениях от матча против Анны Бондар

“Сегодня был непростой поединок. Были сложные условия с ветром, дождем, также с паузой в матче в начале первого сета. Да, много всего… Было сложно как мне, так и ей. Анна также играла действительно хорошо. Думаю, что буквально несколько очков решили исход поединка. Я рада, что я смогла остаться спокойной на важных мячах, сыграть активно, агрессивно. Это для меня важно и для победы это и нужно. В целом это был хороший матч. Я очень рада победе в двух сетах”.

Обзор матча Элина Свитолина – Анна Бондар на Ролан Гаррос (ВИДЕО)

О выступлении на одном турнире вместе с мужем

“Просим ли мы организаторов ставить наши матчи с Гаэлем в один день? Нет, такие вещи зависят от самого турнира, когда у них играет верхняя половина, нижняя половина… Я стараюсь подстраивать свои тренировки согласно расписанию матча Гаэля. Да, если честно, я предпочитаю играть в тот же день, что и Гаэль, потому что так для нас лучше. Тогда мы можем иметь полный выходной день, когда мы оба не играем. Я чувствую, что мы играем каждый день ментально, потому что ты поддерживаешь вторую половину, и это чувствуется почти как второй матч. Да, я предпочитаю, чтобы мы играли в один день, просто в разное время. Например, я утром, он вечером. Но как есть, так и есть. Да, все нормально.

Плохо ли для сна, что он вчера так поздно отыграл? Это не лучший сценарий. Хотя обычно я тот человек, который ложится спать поздно. Да и во время турнира вообще трудно захотеть спать. Но все в порядке. Я очень довольна его выступлением, тем, как он боролся вчера. Конечно, я не могу позволить себе злиться на него за то, что он сделал этот матч длинным (улыбается). Да, я просто полностью его поддерживаю. Неважно, во сколько часов он играет. Хорошо, что он здесь на турнире, здорово видеть, как он хорошо выступает, выигрывает матчи. Это то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы он выигрывал. А насчет того, что он хочет посетить финал Лиги чемпионов в субботу [ПСЖ – Интер в Мюнхене], то я чувствую, что для него это, конечно, что-то, чего он ждет. Он будет там, будет смотреть, конечно”.

О следующем матче против Бернарды Перы

“Она неудобная соперница, потому что она левша. Я уже играла против нее, я знаю чего ожидать. Она достаточно агрессивно играет и неплохо подает. Этого и нужно от нее ждать. И потом уже мне потренировать свою игру немного, потому что сегодня игра была адаптивная, не было четких выполненных движений, потому что ветер не позволял это делать. Поэтому моя задача будет на тренировке снова почувствовать свои удары и потренировать также подачу, чтобы быть готовой к следующему матчу”.

btu.org.ua