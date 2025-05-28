Джошуа хочет подписать контракт сразу на два боя. Названы соперники

Getty Images/Global Images Ukraine. Джаред Андерсон

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что ведет переговоры с организаторами в Саудовской Аравии о подписании контракта на два боя для Энтони Джошуа.

Среди соперников – британский ветеран Диллиан Уайт и перспективный американец Джаред Андерсон.

«Идут переговоры о контракте на два боя, переговоры с Турки Аль-Шейхом на поединки в Саудовской Аравии. Первый из них должен состояться осенью», – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что Джошуа восстановился после операции на локте и скоро приступит к полноценным тренировкам.

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sport.ua